La "Twingo japonaise" : Nissan prépare sa citadine à petit prix, elle viendra bientôt concurrencer la petite Renault

La marque japonaise lancera en 2027 une micro-citadine à petit prix qui partagera de nombreux points commun avec la nouvelle Renault Twingo.

Dans quelques semaines, si le succès est au rendez-vous – et nous n'en doutons pas – la Twingo 4 devrait conquérir nos routes. La petite Renault, désormais 100 % électrique, a été réinventée dans un style néo-rétro qui a déjà fait ses preuves sur la R5, la voiture zéro émission la plus vendue en France en 2025. Mais la nouvelle Twingo E-Tech ne sera pas seule sur le marché renaissant des micro-citadines. La Dacia Spring, la moins chère du marché à 16 900 euros, a vu ses ventes s'effondrer en France après avoir perdu le bonus écologique en 2024 mais continue de bien marcher en Europe. La marque chinoise BYD est en place sur ce segment A avec sa Dolphin Surf, comme Leapmotor avec la T03. Volkswagen les rejoindra en 2027 avec son ID.1 annoncé autour des 20 000 euros.

Un autre constructeur entrera dans la danse l'année prochaine. Le Japonais Nissan prépare un nouveau modèle électrique appelé Wave. Et ne soyez pas étonné si la citadine ressemble à la… Twingo ! Les deux voitures seront issues du même groupe (Renault) et partageront, à l'instar de la Renault 5 et de la Nisan Micra, de nombreuses caractéristiques techniques. La Wave empruntera ainsi à la Twingo 4 la plateforme AmpR Small – qui sert aussi à la Dacia Spring - et sera elle aussi produite dans l'usine slovène de Novo Mesto.

La nouvelle Renault Twingo, dont les premières livraisons se feront dans les prochaines semaines, partagera ses caractéritiques techniques avec la future Nissan Wave. © Renault

La future Nissan embarquera le même moteur électrique de 85 chevaux , développé par Shanghai Electric Drive et une batterie LFP de 27,5 kWh f ournie par le géant chinois CATL . L'autonomie de la Wave tournera autour de s 300 kilomètres, ce qui est suffisant pour un usage urbain. La collaboration des deux marques avec des entreprises de l'Empire du Milieu permet aux deux constructeurs de proposer des prix très compétitifs face aux citadines chinoises qui envahissent le marché européen. On le sait désormais, le premier prix du quatrième opus de la Twingo a été fixé à 19 490 euros, auxquels il est possible de retrancher jusqu'à 5 700 euros avec le bonus écologique. Le prix de la Nissan Wave devrait lui aussi démarrer sous la barre symbolique des 20 000 euros.

Mais alors, comment la cousine japonaise de la Twingo compte-elle se se démarquer ? Nissan n'a pas l'intention de faire un simple copier-coller. La marque japonaise compte s'inspirer des célèbres voitures de la Pike Factory vendues par Nissan uniquement au Japon entre 1985 et 1991. Les quatre modèles devenus cultes (BE-1, PAO, S-Cargo et Figaro) cassaient les codes avec des lignes décalées qui devraient influencer l'apparence de la Wave. Le constructeur nippon reprendra également les codes stylistiques de ses modèles électriques récents comme la Leaf, dont la troisième génération, sortie l'an dernier, se frotte à la… Renault Megane sur le marché des berlines.