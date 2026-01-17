Ai-je le droit de garer ma voiture dans un parking réservé à la clientèle si je ne suis pas client ?

Peut-on avoir une amende ou être sanctionné si on gare sa voiture dans un parking privé ?

Face à la pénurie des places de stationnement qui affecte de nombreux centres-villes, il est parfois tentant de garer sa voiture dans un parking privé. Au-delà des grands centres commerciaux, de plus en plus de petites enseignes font en sorte de posséder un petit parking, même de quelques places, pour pouvoir accueillir leur clientèle. Pour ne pas tourner en rond pendant de longues minutes à la recherche d'une place, de nombreux conducteurs n'ont aucun scrupule à entrer dans ces parkings réservés à la clientèle même s'ils n'ont aucune intention de se rendre dans le magasin en question.

D'autres moins audacieux n'osent pas de peur de se faire attraper. Mais par qui ? Que dit véritablement le Code de la route au sujet de ces parkings privés ? Sachez pour commencer, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que vous ne risquez pas de recevoir une amende si vous allez récupérer votre enfant à l'école et que vous vous garez sur le parking du restaurant d'à-côté. Aucun policier ne peut vous verbaliser pour cette raison étant donné que votre véhicule n'est pas sur la voie publique mais dans un lieu privé régi par le propriétaire du parking.

© 123RF

Si le Code de la route est de votre côté, le gestionnaire des lieux peut néanmoins agir. Il a en effet la possibilité de demander la mise en fourrière de votre véhicule. Mais pour cela il doit engager des démarches administratives, à commencer par l'envoi d'une mise en demeure. C'est suffisamment long et coûteux pour décourager les commerçants qui préfèrent éviter d'entrer en conflit avec de potentiels clients. Cela reste toutefois possible. Si vous laissez votre voiture trois jours sur le parking d'une grande surface pour partir en week-end, vous prenez le risque de ne pas la retrouver à votre retour.