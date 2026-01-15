L'ennemi secret de la batterie n'est pas le froid : les mécaniciens n'en parlent pas

Une règle simple, souvent négligée par les automobilistes, permet de prolonger la durée de vie de votre batterie jusqu'à dix ans, surtout en hiver.

Vous avez sans doute déjà entendu dire que le froid impactait le rendement de votre batterie de voiture. C'est une réalité car les températures hivernales ont pour effet de ralentir les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie, ce qui réduit sa capacité à fournir de l'énergie. Vous avez peut-être aussi vu passer lors de la vague de froid qui a touché la France au début du mois de janvier des reportages sur les garages qui étaient débordés par l'afflux d'automobilistes dont la batterie de voiture avait rendu l'âme.

Mais le froid – qui réduit également drastiquement l'autonomie des véhicules électriques – n'est pas l'ennemi numéro 1 des batteries comme beaucoup le pensent. La principale cause des "pannes" de batterie est en fait liée à l'usage quotidien que vous faites de votre voiture. Nombreux sont les automobilistes qui n'utilisent pas leur auto tous les jours, souvent parce qu'ils privilégient les transports en commun pour se rendre au travail. Leur véhicule peut alors rester au garage pendant plusieurs jours consécutifs, ce qui est mauvais pour la batterie qui va lentement se décharger jusqu'à tomber à plat et ne plus fonctionner.

© 123RF

Il ne faut toutefois pas croire que seuls les véhicules qui ne roulent pas rencontrent des problèmes de batterie. Ceux qui roulent peu sont exposés aux mêmes risques. Des centaines de milliers d'automobilistes sont concernés, notamment ceux qui privilégient les transports en commun pour se rendre au travail. Les courts trajets effectués pour faire une petite course ou déposer les enfants au sport ne sont généralement pas suffisants pour permettre à l'alternateur de recharger complètement la batterie. Celle-ci va alors s'user beaucoup plus vite que la normale.

Voilà pourquoi certains automobilistes doivent changer leur batterie tous les deux ou trois ans, alors que d'autres roulent tranquillement pendant huit à dix ans avec la même. La différence ne vient pas que de la qualité de la batterie, mais de la façon dont on l'utilise au quotidien. Si vous faites surtout des petits trajets en ville avec votre voiture, pensez à rouler plus longtemps de temps en temps.

Une petite sortie d'une demi-heure sur la route peut suffire à recharger complètement votre batterie. Vous y laisserez sans doute quelques litres de carburant au passage, mais ce n'est pas grand-chose comparé à la facture – entre 100 et 300 euros - qui vous attend chez le garagiste si vous devez achetez une batterie neuve.