Une automobiliste risque 30 000 euros d'amende pour avoir signalé un contrôle de police sur une messagerie privée

Une conductrice a eu la mauvaise idée de vouloir prévenir les autres automobilistes d'un contrôle de police : elle risque une amende colossale.

Savez-vous qu'il est possible de recevoir une amende sur la route même sans avoir commis une infraction ? C'est la mésaventure qu'a connue une automobiliste en Espagne en ce début d'année. Le 3 janvier, à Ibiza, une femme a subi un simple contrôle de police pour vérifier la validité de ses papiers et de ceux du véhicule qu'elle conduisait. Après avoir montré qu'elle était en règle, la conductrice et sa passagère ont repris la route qui traverse la ville de Santa Eulària des Riu, à l'est de l'île des Baléares bien connue pour ses immenses fêtes.

C'est juste après que la conductrice a commis une erreur qu'elle pourrait bien regretter pendant longtemps. Peut-être par bienveillance, l'automobiliste a publié un message sur la messagerie Telegram pour prévenir les autres usagers de la présence de la Guardia Civil sur la route EI-200 où elle venait de se faire contrôler. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que les forces de l'ordre allaient remonter jusqu'à elle après avoir constaté peu de temps après l'avoir arrêtée une baisse sensible de trafic sur la route principale et observé plusieurs véhicules emprunter une route secondaire parallèle pour contourner le contrôle.

© 123RF

Les policiers ont alors repéré dans un groupe Telegram, destiné à alerter les automobilistes des incidents routiers à Ibiza, le signalement d'un contrôle de police au rond-point de Santa Eulària, exactement là où avait lieu l'opération en cours. Après avoir mené leur enquête, les autorités ont pu établir que le message avait été publié quelques minutes plus tôt par l'une des deux femmes qu'ils avaient précédemment contrôlées.

Les autorités espagnoles ont ouvert une procédure sur la base de l'article 36.23 de la loi de mars 2015 sur la protection de la sécurité publique. Ce texte punit la diffusion non autorisée d'informations sur les membres des forces de sécurité et les actes susceptibles de compromettre le succès d'une opération policière. Pour avoir révélé la localisation d'un contrôle routier sur une messagerie privée, en l'occurrence Telegram, la conductrice espagnole risque une amende allant de 600 à… 30 000 euros ! Vraiment pas la meilleure façon de commencer l'année.