Méfiez-vous de cette nouveauté : ces radars surprennent déjà de nombreux automobilistes

Une expérimentation menée en France depuis le début de l'année change le fonctionnement de certains radars de vitesse.

U ne nouveauté a été apportée depuis le début du mois de janvier en France sur certains radars automatiques. Cette expérimentation a lieu dans le département du Gard et concerne l es redoutables radars tourelles, ces boîtiers qui surplombent nos routes depuis 2019, parfois à plus de quatre mètres de hauteur . Ces machines, au nombre de 1 600 actives dans l'Hexagone, peuvent détecter le franchissement des feux rouges et les excès de vitesse dans les deux sens de circulation sur plus de 100 mètres. L es radars tourelles ont une particularité : ils se distinguent des autres par l eur technologie infrarouge qui permet de relever les infractions sans émettre le moindre flash.

Cette discrétion est l'arme secrète de ces radars particulièrement redoutés des automobilistes. Ils "piègent" les conducteurs sans jamais les prévenir. Aucun flash pour leur signaler leur faute. Ce n'est qu'en ouvrant leur boîte aux lettres plusieurs semaines plus tard que les coupables découvrent qu'ils se sont fait attraper.

En n'émettant aucune lumière, les radars tourelles ne préviennent pas non plus de leur présence aux autres conducteurs à proximité, lesquels auraient pu ralentir le cas échéant. Si ces boîtiers ont permis de bien remplir les caisses de l'État ces dernières années, leur fonctionnement ne fait aujourd'hui plus l'unanimité. Ils sont jugés trop répressif et pas assez pédagogique.

Voilà pourquoi les radars tourelles du Gard sont équipés d'un flash depuis quelques jours. Un test voulu par le gouvernement qui va surprendre de nombreux automobilistes. Si vous circulez sur les routes de Nîmes et de ses environs, il y a de grandes chances pour que vous voyez beaucoup plus de flashs depuis le début de l'année. Cela ne veut pas dire que les radars verbalisent plus qu'avant, mais simplement qu'ils avertissent désormais directement les automobilistes qui ont commis une erreur.

Cette approche a pour principal objectif de faire prendre conscience aux conducteurs du danger qu'ils représentent. Un aspect pédagogique qui en cache un autre, autrement plus matériel. Un automobiliste qui se fait flasher comprend immédiatement qu'il va recevoir une amende et perdre des points sur son permis de conduire. Une sanction qui a tendance à faire réfléchir.