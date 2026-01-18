Deux panneaux de signalisation quasi identiques sont à l'origine de nombreuses amendes sur les routes

Ces deux panneaux se ressemblent tellement qu'ils créent une confusion qui peut coûter cher aux automobilistes.

C'est une confusion qui peut faire mal au portefeuille. En France, parmi les 200 panneaux de signalisation différents qui bordent nos routes, deux d'entre eux se ressemblent comme deux gouttes d'eau mais n'ont absolument pas la même signification. Une similitude qui provoque tous les jours des erreurs d'interprétation de la part de nombreux automobilistes, même après des années de conduite. Le problème, c'est que le non-respect de l'un des deux peut aboutir à une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135 euros et le retrait de 4 points sur le permis de conduire !

Autant dire qu'il vaut mieux savoir de quoi on parle surtout que ces deux panneaux sont très courant en ville. Ils sont de la même couleur, bleue, avec à l'intérieur un pictogramme qui symbolise une flèche blanche pointée vers le haut. Contrairement à certains panneaux complexes, ces deux-là ont l'avantage d'être simple. Mais encore faut-il savoir les différencier. Pour cela il ne faut pas se focaliser uniquement sur la flèche, ni sur la couleur comme elle est identique, mais bien regarder leur forme. Il s'agit de la seule différence entre les deux : l'un est rond tandis que l'autre est rectangulaire.

© 123RF

S'il vous reste des bribes de vos leçons de Code de la route, vous devez vous rappeler que les panneaux bleus de forme rectangulaire (ou carré) apportent toujours une information. Ce n'est pas le cas des panneaux rond sur fond bleu qui indiquent pour leur part une obligation. La nuance est de taille concernant nos deux panneaux "jumeaux". Le panneau rectangulaire avec la flèche blanche vers le haut annonce que la rue dans laquelle vous roulez est à sens unique. Elle décrit la configuration de la voie sans vous demander d'effectuer une quelconque manœuvre.

Quand il est rond, le panneau bleu avec la flèche blanche à l'intérieur vous impose de continuer tout droit à la prochaine intersection. Toute autre direction est strictement interdite. Le fait de ne pas respecter chacun de ces deux panneaux est verbalisable.

Mais là aussi il existe une différence : la sanction n'est pas la même. Ignorer un panneau d'obligation comme celui qui impose d'aller tout droit vaut une contravention de deuxième classe, soit avec une amende forfaitaire de 35 euros sans retrait de point. Mal interpréter le panneau rectangulaire est plus sévèrement puni car en tournant à gauche ou à droite il peut vous conduire à entrer dans une rue en sens interdit. La contravention est alors de quatrième classe : amende de 135 euros et retrait de quatre points sur votre permis de conduire !