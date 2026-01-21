Pourquoi le chauffage d'une voiture électrique utilise de l'électricité alors que celui d'une voiture à essence ne consomme pas de carburant ?

Un véhicule électrique perd de l'autonomie dès qu'on utilise son chauffage en hiver alors qu'une voiture thermique n'a pas besoin de carburant pour se réchauffer. Pour quelle raison ?

Quand il fait froid, on allume le chauffage. Cette habitude, tous les automobilistes la partagent. Il faut dire qu'un trajet en voiture est quand même plus agréable lorsque l'habitacle atteint une température autour des 20 degrés plutôt que 0 en hiver. Néanmoins, tous les conducteurs ne sont pas égaux financièrement face à ce phénomène. Il y a ceux qui roulent en thermique (essence, diesel…) et ceux qui ont opté pour le tout électrique. Vous ne le saviez pas ? Pourtant, la consommation énergétique du chauffage n'a rien à voir selon que vous conduisez un véhicule doté d'un moteur thermique ou d'un moteur électrique.

Quand vous êtes dans votre voiture à essence (ou diesel) et que vous allumez le chauffage, vous ne voyez pas votre consommation de carburant exploser. Par contre, les propriétaires de voitures électriques vous diront que dès qu'ils mettent le chauffage, l'autonomie affichée chute de façon visible. Certains modèles peuvent perdre jusqu'à 30 voire 40% de leur autonomie par grand froid ! La raison est assez simple mais peut paraître déconcertante. Le chauffage "gratuit" permis par les voitures thermiques tient à… l'inefficacité du moteur.

© 123RF

Dans une voiture à essence ou diesel, seulement 30 à 40% de l'énergie contenue dans le réservoir sert vraiment à la faire rouler. Le reste part en fumée, principalement en chaleur. C'est pour cette raison que le moteur devient brûlant au fil des kilomètres. Mais cette chaleur, plutôt que de la laisser s'échapper, les constructeurs font en sorte qu'elle soit récupérée intelligemment pour chauffer l'habitacle. Le chauffage du véhicule, c'est juste un petit radiateur branché au niveau du circuit de refroidissement du moteur. Pas besoin de créer de la chaleur supplémentaire, elle existe déjà !

C'est complètement différent pour un véhicule équipé d'un moteur électrique. A l'inverse d'un moteur thermique, le moteur électrique est très efficace. Il transforme 90 à 95% de l'énergie de la batterie en mouvement, donc pour faire avancer la voiture. Mais comme il ne gaspille presque rien en chaleur – un moteur électrique reste à peine tiède -, il faut en créer pour pouvoir faire remonter la température dans l'habitacle. Pour le faire, il faut puiser directement dans la batterie. Et chaque degré de confort supplémentaire pour les passagers coûte ainsi des kilomètres d'autonomie.

Malgré quelques procédés astucieux pensés par les constructeurs, comme le fait d'installer une pompe à chaleur qui récupère les calories de l'air extérieur un peu comme un climatiseur inversé, le chauffage reste l'ennemi numéro un de l'autonomie des voitures électriques (beaucoup plus que la climatisation en été d'ailleurs). Il serait toutefois faux de dire que le chauffage ne coûte rien pour les propriétaires de véhicules thermiques. Car il est en fait le fruit de la (grande) quantité de carburant payé à la pompe mais inutilisé pour faire rouler leur voiture. Il ne s'agit donc pas d'argent économisé mais plutôt d'argent pas gaspillé.