Encore plus de bips : de nouvelles alertes seront obligatoires dans nos voitures à partir de cet été

Les automobilistes vont devoir s'habituer à une nouvelle alerte sonore : elle deviendra obligatoire dans les voitures dès cet été.

Vous aussi, vous en avez marre des bips sonores, des messages lumineux sur le tableau de bord et du volant qui vibre quand vous conduisez votre nouvelle voiture ? Désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Toutes ces intrusions dans la vie quotidienne des automobilistes ont augmenté depuis le mois de juillet 2024, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne appelée GSR2.

Depuis, chaque véhicule neuf commercialisé sur le vieux continent doit être doté de toute une série d'aides à la conduite (ADAS) pensée pour renforcer la sécurité des usagers de la route. Problème : ces technologies ont oublié d'être discrètes.

Les bips sont devenus incessants dans les voitures modernes : dépassement de la vitesse autorisée, franchissement de ligne, ceinture de sécurité mal attachée, détecteur d'obstacles, phares allumés après coupure du moteur, surveillance d'angle mort lors d'un changement de voie… la liste est longue. Et va encore s'allonger ! Un nouveau système de sécurité nommé ADDW ( Advanced Driver Distraction Warning) , imposé sur les nouveaux modèles mis sur le marché depuis 2024, sera obligatoire sur tous les véhicules neufs à partir du mois de juillet.

© 123RF

De quoi s'agit-il exactement ? Ce système a été conçu pour surveiller l'attention du conducteur. Il utilise une caméra et des capteurs intégrés dans l'habitacle de la voiture pour observer le visage et la tête du conducteur. Si ce dernier quitte la route des yeux trop longtemps, une alerte sonore et visuelle lui rappellent que son regard doit se porter sur la route. La distraction du conducteur, causée le plus souvent par les écrans – le Smartphone en premier lieu mais aussi celui (de plus en plus grand) qui trône au centre de la planche de bord – est aujourd'hui responsable d'environ un accident mortel sur cinq en Europe.

Comme les autres aides à la conduite, le système avancé d'alerte de distraction du conducteur sera activé à chaque démarrage du véhicule. Certains constructeurs ont eu la bonne idée de permettre la désactivation rapide des ADAS, comme Renault avec son petit bouton placé à gauche du volant. D'autres ont été moins inspirés, contraignant souvent le conducteur à naviguer dans les paramètres de l'écran d'info-divertissement pour parvenir à ses fins.

Ce manque d'ergonomie agace de nombreux conducteurs, notamment ceux qui sont moins familiers avec les nouvelles technologies, et certains finissent même par accepter de subir un spectacle de son et lumière permanent pendant leurs trajets en voiture.