Cette voiture électrique très appréciée connaît un gros problème dès qu'il fait froid

Les propriétaires de ce SUV électrique ont constaté une réduction importante de la puissance de charge dès que les températures approchent 0 degré.

Les véhicules électriques et le froid ne font généralement pas bon ménage. Une voiture zéro émission peut voir son autonomie chuter drastiquement lorsque les températures extérieures sont glaciales. Par 0 degré, les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie ralentissent, ce qui réduit sa capacité disponible. Un véhicule peut ainsi perdre entre 20 et 40% d'autonomie lors de certaines journées d'hiver. C'est grosso modo 100 kilomètres de moins pour une citadine comme la Renault 5 ou la Peugeot e-208 et 200 kilomètres de perdus pour un SUV familial type Citroën C5 Aircross.

Ce problème est bien connu des propriétaires de voitures électriques qui n'ont pas d'autre choix que de faire avec. Mais ce n'est malheureusement pas le seul. De nombreux automobilistes constatent que la recharge de leur véhicule peut prendre beaucoup plus de temps en hiver qu'en été. Cela est également dû aux caractéristiques des batteries qui acceptent moins bien la charge lorsqu'elles sont froides. Un modèle de voiture est particulièrement vulnérable à ce phénomène, comme le rapporte le site danois mobilsiden.dk.

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Au Danemark, un nombre important de propriétaires de KIA crient au scandale, notamment sur les réseau sociaux, depuis que les températures ont chuté sous les 0 degré. Le modèle incriminé est l'EV3, le petit SUV compact de la firme sud-coréenne qui se vend très bien. Son défaut ? Lors de la recharge sur les bornes en courant alternatif (AC), la voiture ne parvient pas à maintenir la puissance de 11 kW que la borne peut lui fournir. Plusieurs utilisateurs ont remarqué une chute de la puissance de charge, souvent de moitié. Un témoignage a même fait état d'une valeur tombée à 2.2 kW !

Dans ces conditions, la recharge de l'EV3 prend beaucoup plus de temps. Sur une borne AC telle qu'on en trouve aux domiciles des particuliers, la plus petite batterie du SUV, de 58.3 kWh, a besoin d'environ 6 heures pour passer de 0 à 100%. Mais avec une puissance de charge réduite de moitié, il faut compter le double de temps pour "faire le plein". Ce défaut signifie que la voiture n'a pas le temps de se recharger complètement pendant les heures creuses de la nuit, ce qui augmente pour les propriétaires le coût de la recharge.

Autre conséquence, la nuit ne suffit parfois pas pour recharger entièrement la batterie, il est alors impossible de profiter de la pleine autonomie estimée à 436 kilomètres avec la plus petite batterie (contre 605 avec celle de 81.4 kWh). Le seul moyen de bénéficier de son EV3 à 100% par temps froid est d'activer manuellement le préchauffage de la batterie 30 minutes avant de brancher la voiture. Mais cette fonction n'est pas pratique car elle ne peut pas être programmée à l'avance sur le SUV sud-coréen.