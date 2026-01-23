Cette ville française de 100 000 habitants est pire que Paris et Marseille pour les embouteillages

Les habitants de cette ville française perdent 116 heures par an dans les bouchons !

Quelle ville mondiale est la plus embouteillée du monde ? Certaines mégalopoles sont connues pour leurs "bouchons" monstrueux. Mexico, Le Caire ou certaines grandes villes indiennes sont régulièrement citées. Pour en savoir plus, un spécialiste du GPS, de la cartographie et technologies de géolocalisation, TomTom, a l'habitude de croiser de nombreuses données et de donner son palmarès.

On retrouve pour la 15ème édition de ce classement un podium sans grande surprise, avec Mexico sur la plus haute marche devant Bangalore, en Inde, et Dublin, la capitale irlandaise étant la ville européenne avec le taux de congestion moyen le plus haut (72.9%). Le taux de congestion sert à mesurer l'impact des bouchons sur les temps de parcours moyens par rapport à un temps de parcours sans aucun trafic.

C'est en revanche à Lima, au Pérou, que le record des embouteillages aux heures de pointe a été atteint avec en moyenne 195 heures de perdues pour un simple trajet de 10 kilomètres effectué deux fois par jour, matin et soir. Et la France dans tout ça ? Pour la première fois, TomTom a calculé le niveau de congestion global et par pays, en agrégeant les vitesses relevées sur plus de 3 600 milliards de kilomètres parcourus sur le réseau routier dans le monde. La France se classe à la 24ème place des pays européens, un résultat plutôt satisfaisant qu'elle doit notamment à la densité de son réseau routier.

© 123RF

Les villes françaises sont loin d'être les plus mauvaises élèves. La moins bien classée apparaît à la 119ème position de ce classement mondial avec un taux de congestion moyen de 47.2 %. Il s'agit de la ville de Lyon qui détrône celle de Bordeaux "couronnée" en 2024. Dans la plus grande ville du Rhône, les automobilistes ont perdu en moyenne 121 heures dans les embouteillages l'an dernier. La surprise vient de la dauphine de la capitale des Gaules. Ce n'est ni Paris ni Marseille, pourtant candidates malgré elles. Pas plus que Bordeaux, Montpellier ou Toulouse. Non, la deuxième pire ville de France pour conduire en 2025 est une ville qui ne compte que 105 000 habitants !

Comme Lyon, elle se trouve à l'est de l'Hexagone mais bien plus au nord. C'est du côté de Nancy que les automobilistes ont peut-être laissé un peu de leur espérance de vie derrière le volant l'année dernière. Si elle se classe à la huitième place du taux de congestion (36.6%), la ville aux portes d'or est celle où la vitesse moyenne calculée fut la plus basse. Les véhicules roulent à une vitesse moyenne de 19.2 km/h dans Nancy, la seule ville de France à passer sous les 20 km/heure !

La préfecture de Meurthe-et-Moselle ne fait guère mieux dans la catégorie du nombre d'heures perdues dans les bouchons. Avec 116 heures de moyenne par an bloqués dans les embouteillages, les conducteurs lorrains devancent les parisiens (109h), les bordelais (99h), les montpelliérains (85h) et de très loin les marseillais (74h). Comme quoi ce n'est pas toujours dans les plus grandes villes que le trafic routier est le plus saturé...