Adieu au vieux H, Honda abandonne son logo historique

L'historique constructeur japonais a récemment dévoilé son nouveau logo qu'il veut plus en phase avec l'ère de l'électrique.

La mode est au changement de logo dans l'industrie automobile. En France, Renault, Peugeot et Citroën ont modernisé leur blason ces dernières années. Un changement d'identité visuel également adopté par de nombreuses marques étrangères depuis 2020, comme Dacia, Audi, BMW ou encore KIA. Un autre constructeur vient de leur emboîter le pas, dévoilant à l'occasion du CES de Las Vegas le nouvel emblème qui trônera bientôt sur le capot de ses voitures (et pas seulement) .

Cette au tour de Honda de faire peau neuve. Le constructeur japonais, connu à travers le monde aussi bien pour ses voitures que pour ses motos, a décidé de créer son cinquième logo depuis qu'il s'est lancé dans la production automobile en 1963. Un choix que Honda justifie pour marquer sa nouvelle orientation vers l'électrique. A quoi ressemble ce nouveau logo ? Un H plus épuré que l'ancien et surtout sans cadre . L a lettre emblématique de la marque se libère de son encadrement pour la première fois depuis 1969 . Le nouveau H adopte une forme plus ouverte évoquant deux mains tendues qui symbolise nt , pour le constructeur, une volonté d'"élargir les possibilités de la mobilité."

© Honda

Plus moderne, le H épuré rappelle celui de la N360, la toute première Honda sortie d'usine dans les années 60. Ce logo, que l'on avait pu découvrir dès 2024 lors de la présentation de la nouvelle gamme électrique Zero, deviendra le symbole de toute la division automobile du constructeur . Il apparaîtra a u ssi bien sur les nouvelles voitures et motos que dans les concessions, sur les panneaux publicitaires et même dans les compétitions automobile où la marque nippone est très présente .