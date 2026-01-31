La fin annoncée du diesel ? Certaines stations-service n'en vendront plus d'ici 2030

Carburant à la mode il n'y a pas si longtemps, le diesel semble vivre ces dernières années dans les stations-service.

Des pompes sans pistolet pour se ravitailler en diesel, voilà ce à quoi pourrait bientôt ressembler nos stations-services. Le diesel est la première victime de l'électrification de nos routes. Les constructeurs, placés dos au mur par les différentes réglementations européennes, retirent peu à peu de leur catalogue cette motorisation qui a pourtant connu son âge d'or il n'y a pas si longtemps. En France, le diesel représentait plus de 70% des ventes de voitures neuves au début des années 2010 ! Il avait pour lui une consommation moins énergivore que l'essence, des tarifs préférentiels, et les constructeurs le présentaient comme plus écologique grâce à ses émissions de CO2 plus faibles.

Les choses ont bien changé en une décennie. Le "Dieselgate" de Volkswagen en 2015, qui a révélé une tricherie sur les émissions polluantes, est passé par là avant que l'émergence des véhicules 100% électriques et hybrides ne porte un coup fatal au carburant préféré des gros rouleurs. Cet abandon du diesel se remarque un peu partout, en France évidemment, mais également chez nos voisins. Au Royaume-Uni, le diesel représentait près de la moitié des nouvelles voitures vendues il y a seulement dix ans. Il n'atteint même pas 5% aujourd'hui.

© 123RF

Un rapport du New AutoMotive, cité par The Independent, révélait que 8 400 stations-service au Royaume-Uni pourraient retirer complètement le diesel de leur offre d'ici 2035, certaines avant même la fin de la décennie. L'étude prévoit qu'il ne resterait que 250 000 voitures diesel sur les routes britanniques dans dix ans, contre 15,5 millions actuellement. Londres pourrait d'ailleurs devenir la première grande ville à ne plus compter de véhicules diesel. La capitale anglaise a déjà effectué un grand ménage avec l'extension de sa zone à très faibles émissions qui impose une charge quotidienne de 15 euros aux conducteurs de véhicules diesels immatriculés avant septembre 2015.

Pour les propriétaires de stations-service, entre la baisse des volumes du diesel et les coûts de maintenance des infrastructures – sans compter que le diesel se dégrade s'il reste trop longtemps stocké dans les cuves -, beaucoup choisissent de ne plus proposer que de l'essence, voire de réaménager leurs espaces avec des bornes de recharges électriques.