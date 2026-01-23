Les nouvelles F1 2026 sont là, voici les premières photos

Les F1 2026 dévoilées une à une

On commence par Mercedes qui a présenté sa livrée le 22 janvier 2026. La firme allemande a présenté une livrée mêlant son gris habituel symbolisant les "Flèches d'argent" au noir déjà utilisé ces dernières saisons.
©  Mercedes-Benz AG

Guillaume Bardou