Est-il permis de doubler une voiture par la droite quand une ligne blanche sépare deux voies sur l'autoroute ?

De nombreux conducteurs hésitent à doubler par la droite lorsqu'une ligne blanche sépare une ou plusieurs voies sur l'autoroute. Que dit vraiment le Code de la route ?

C'est l'une des règles de conduite les plus connues. En France, et dans de nombreux pays, il est strictement interdit de doubler un véhicule par la droite. Sur une route composée de plusieurs voies, les automobilistes doivent rouler sur la droite de la chaussée autant que possible et dépasser les véhicules plus lents par la gauche. Le fait de doubler par la droite constitue une infraction au Code de la route punie d'une amende de 135 euros - pouvant être minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros - et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Il existe toutefois une situation assez complexe qui sème le doute dans l'esprit de nombreux conducteurs. Sur autoroute, il arrive à certains endroits que la file de droite soit séparée des autres voies par une ligne blanche continue. Vous avez probablement déjà expérimenté cette configuration dans laquelle vous circulez à droite et une une ligne blanche vous sépare des autres voies. Dans ce cas précis, est-ce que le Code de la route nous permet de rouler plus vite que les véhicules qui se trouvent sur notre gauche et donc de les dépasser ?

© 123RF

Cette situation se rencontre généralement avant une bifurcation d'autoroute, lorsque celle-ci se transforme en deux branches distinctes, ou avant certaines sorties importantes quand la voie de droite devient une voie de décélération qui se désolidarise du flux principal. Les véhicules de gauche poursuivent leur route sur l'autoroute principale tandis que ceux de droite se dirigent vers une sortie ou une autre direction. L'interdiction de "dépasser" par la droite n'existe alors plus car vous êtes dans un flux distinct de celui qui se trouve sur votre gauche . Vous pouvez donc rouler sans vous préoccuper de la vitesse des véhicules d'à côté.

Ce schéma sème pourtant le doute dans l'esprit des automobilistes qui, par excès de prudence, hésitent souvent à maintenir leur allure de peur de doubler un véhicule par la droite et donc de commettre une infraction. Dans cette configuration, rouler plus vite dans la voie de droite que les véhicules dans la voie de gauche n'est pourtant pas considéré comme un dépassement au sens du Code de la route. Vous ne "dépassez" pas, vous circulez simplement dans une file indépendante des autres voies adjacentes.