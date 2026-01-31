Presque aussi longue qu'un bateau : cette voiture électrique mesure 8 mètres de long

Cette voiture hors-norme frappe les esprits par ses dimensions inhabituelles, son intérieur luxueux et sa puissance de 1 000 chevaux.

La marque Aznom ne vous dit peut-être rien. Ce constructeur est spécialisé depuis une petite vingtaine d'années dans les voitures de luxe. Basé en Italie, à Monza – connue pour son célèbre circuit -, il a noué un lien très fort avec la ville lombarde, d'où son nom qui vient de Monza écrit à l'envers. Aznom ne conçoit pas les voitures de monsieur et madame tout le monde, seulement des véhicules d'exception produits à toute petite échelle. D'abord spécialisé dans le design, la communication et les projets personnalisés, ce n'est qu'en 2006 que l'entreprise s'est tournée vers l'automobile. Elle a notamment lancé le Palladium en 2020, un SUV luxueux qui a contribué à faire connaître Aznom dans le monde automobile.

En ce début d'année, la firme italienne a dévoilé un nouveau concept : L'Aznom L'Epoque. Un véhicule hors-normes qui en met plein les yeux. Déjà par ses dimensions. Le modèle mesure environ 8 mètres de long, possède un interminable capot horizontal, des énormes passages de roue et des jantes surdimensionnées (30 pouces !). Sa face avant est tout aussi impressionnante avec son imposante calandre et ses projecteurs verticaux à LED intégrés dans les ailes. L'arrière est très plongeant avec une lunette inclinée. Autre aspect remarquable : les portes arrières ont une ouverture antagoniste et soulèvent une partie du tout pour faciliter l'entrée des passagers.

© Aznom

A l'intérieur, l 'habitacle abandonne totalement les codes automobiles conventionnels pour se transformer en véritable salon art déco, évoquant l'atmosphère feutrée d'une suite de palace du début du siècle dernier. L'arrière accueille une banquette luxueuse, le tout habillé d'une palette rétro qui associe élégamment le vert et le blanc. Des matériaux nobles règnent en maîtres avec du bois travaillé à la main, du cuir raffiné et des textiles précieux, complétés par une tablette escamotable à l'arrière pour transformer l'espace en bureau ou en salon de réception. Un système d'intelligence artificielle ajuste en temps réel la lumière ambiante, la température, la musique et même la fermeté de la suspension pour adapter le confort selon les préférences de chaque occupant.

L'architecture technique de la voiture repose sur un système hybride très sophistiqué. Un moteur thermique V6 fait office de générateur pour alimenter une batterie de 100 kWh, laquelle distribue ensuite l'énergie à quatre moteurs électriques indépendants, un par roue. La puissance développée atteint 1 000 chevaux. Si Aznom n'a divulgué aucun chiffre sur son autonomie, une aussi grosse batterie confère généralement plus de 800 kilomètres en mode électrique, mais possiblement un peu moins sur ce concept-car au gabarit démesuré. Mais avec le moteur V6 servant de prolongateur d'autonomie, le cap des 1 000 kilomètres sans ravitaillement semble possible.