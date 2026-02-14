Peut-on dépasser brièvement la limite de vitesse quand on double une voiture ?

Est-ce qu'une accélération brève pour dépasser un véhicule peut valoir une amende pour excès de vitesse ?

Voilà un scénario que tous les conducteurs ont déjà dû connaître : on se retrouve derrière un véhicule lent sur une route de campagne et on souhaite le dépasser. Il est alors tentant d'accélérer pour effectuer la manœuvre le plus rapidement possible et limiter ainsi le temps passé sur la voie opposée. Cette logique relève du bon sens : moins on reste du mauvais côté de la route, moins on s'expose au danger d'une collision frontale avec une voiture venue d'en face. Mais cette accélération implique parfois de dépasser, ne serait-ce que brièvement, la limitation de vitesse en vigueur. Que dit le code de la route dans ce cas ? Est-ce qu'il autorise à enfreindre la limite de vitesse pendant quelques secondes, ou bien la règle s'applique-t-elle, même dans cette situation particulière ?

Comme d'autres règles de conduite, celle-ci n'est pas bien connue de tous les automobilistes. Il existe dans l'esprit de nombreux conducteurs un certain flou lorsqu'il s'agit d'appuyer sur l'accélérateur pour doubler. On peut légitimement penser qu'une accélération franche permet de sécuriser un dépassement en réduisant le temps pendant lequel le véhicule qui double se trouve dans le mauvais sens de circulation. Malgré cela, en France, aucune exception n'est prévue par le Code de la route pour les manœuvres de dépassement. Elles sont traitées comme n'importe quel autre excès de vitesse.

© 123RF

Sur une route nationale limitée à 90 km/heure, le conducteur d'une voiture qui passe de 85 à 100 km/h sur une centaine de mètres le temps de déboîter et de se réinsérer dans sa voie s'expose à une contravention. Si les forces de l'ordre verbalisent assez rarement ces excès de vitesse dans ce contexte – dans une certaine mesure toutefois -, les radars automatiques eux n'en ont que faire. Si vous vous faites flasher pendant un dépassement pour excès de vitesse ne perdez pas de temps à contester l'amende : aucune exception ne sera faite.

Un automobiliste qui dépasse la limite de vitesse lors d'un dépassement s'expose aux mêmes sanctions que pour tout excès de vitesse : une amende de 68 à 135 euros selon l'importance du dépassement, un retrait de 1 à 6 points sur le permis de conduire, et une suspension de permis possible dès 30 km/h au-dessus de la limite autorisée.