La mousse à raser peut faire disparaître les taches des sièges de voiture – voici comment l'utiliser

Pas chère et disponible dans tous les supermarchés, la mousse à raser nettoie facilement les tâches sur les sièges de voiture.

Vous en avez marre de voir les sièges de votre voiture tout sales ? Vous ne trouvez pas la motivation le week-end pour vous attaquer aux taches qui détériorent l'intérieur de votre véhicule ? Ce qui suit pourrait vous intéresser. Les sièges et banquettes de voiture restent rarement propres. L'eau de pluie sur les habits mouillés, la transpiration, les boissons renversées, les miettes de nourriture, la poussière, les saletés extérieures transportées par les vêtements des passagers… la liste des choses qui salissent les tissus est longue. Le nettoyage est souvent fastidieux. Il faut frotter les auréoles une à une et le résultat est parfois décevant.

Il existe toutefois une astuce susceptible de vous faire gagner beaucoup de temps. Oubliez les produits de nettoyage achetés dans le commerce, assez chers et pas toujours très efficaces. Une simple bombe de mousse à raser suffit pour donner un bon coup de propre à vos sièges. Mais avant toute chose, il est indispensable de passer un bon coup d'aspirateur dans l'habitacle afin d'éliminer la poussière et éviter de l'étaler davantage lors du nettoyage.

© 123RF

Munissez-vous ensuite d'une mousse à raser classique, d'une éponge et d'un chiffon humide. Appliquez une noisette de mousse à raser directement sur la tache en ajustant la quantité selon sa taille. À l'aide de l'éponge, faites bien pénétrer le produit dans les fibres du tissu en effectuant des mouvements circulaires. Il est essentiel que la mousse s'imprègne en profondeur et ne reste pas simplement en surface car c'est ainsi qu'elle pourra déloger efficacement la saleté incrustée.

Il faut ensuite laisser agir la mousse pendant dix à quinze minutes pour qu'elle puisse dissoudre les taches. Vous n'avez même pas besoin de frotter ! Passé ce délai, essuyez délicatement ce qu'il reste de mousse avec un chiffon humide, en ajoutant si nécessaire un tout peu d'eau. Veillez à ne pas trop mouiller le siège car un excès d'eau pourrait l'imbiber complètement et causer des dommages irréversibles. Une fois le nettoyage terminé, laissez sécher pendant plusieurs heures, toute une nuit par exemple. Vous constaterez que le revêtement des sièges et de la banquette de votre véhicule aura retrouvé un aspect quasi neuf.