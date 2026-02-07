Pourquoi les conducteurs expérimentés gardent du vinaigre dans leur voiture en hiver

Ce produit pas cher que l'on trouve dans toutes les maisons peut vous sauver la mise en hiver.

Les mois de décembre et janvier ont beau être derrière nous, ne vous réjouissez pas trop vite. L'hiver n'est pas encore terminé et peut encore apporter son lot de défis aux automobilistes. Même quand il ne gèle pas, les températures fraîches sont responsables d'un phénomène particulièrement gênant en voiture : la condensation. Plus la différence de température est grande entre l'extérieur et l'intérieur de votre auto et plus la buée apparaît rapidement sur les surfaces vitrées. Résultat : il faut attendre plusieurs minutes que les vitres ne soient complètement désembuées, notamment le pare-brise, pour pouvoir prendre la route en toute sécurité.

Pour éviter de perdre un temps souvent précieux le matin, il existe une méthode infaillible à la portée de tout le monde. Les conducteurs les plus expérimentés, habitués aux péripéties de l'hiver, l'utilisent dès que le temps est froid et humide pour empêcher que les vitres de leur véhicule ne soient recouvertes de buée. Leur secret tient en un mélange qui se prépare en quelques secondes avec un produit que l'on trouve dans toutes les maisons : le vinaigre blanc.

© 123RF

L'astuce est de mélanger deux verres de vinaigre blanc et deux verres d'eau dans un vaporisateur puis d'appliquer la solution avec l'aide d'un chiffon microfibre sur toutes les vitres intérieures du véhicule. Bien connu pour ses propriétés nettoyantes, le vinaigre est également un excellent rempart contre la buée. L'acide acétique qu'il contient crée sur les vitres une fine pellicule, laquelle limite la condensation. L'effet est immédiat. Même lors d'une journée pluvieuse et fraîche, la buée se forme peu voire pas du tout sur les surfaces en verre.

L'effet n'est toutefois pas permanent. Pour que la méthode reste efficace, il faut vaporiser le mélange de vinaigre blanc et d'eau environ tous les dix jours. Certains automobilistes choisissent d'ailleurs de ne pulvériser que du vinaigre pour ne pas avoir à le faire si souvent. Toujours est-il que ces conducteurs ont souvent un coup d'avance sur les autres : quand vous attendez que l'air chaud de votre véhicule ne chasse la buée pour y voir clair, eux ont déjà pris la route depuis longtemps.