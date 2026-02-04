Gros bug chez Citroën : de très nombreux propriétaires doivent ramener leur voiture au garage

Une large campagne de rappels touche le modèle phare de la marque aux chevrons en ce début d'année.

Souvent montré du doigt dans le scandale des airbags Takata - qui concerne en réalité une vingtaine de marques – et pour des problèmes de courroie de distribution liés aux moteurs PureTech, Citroën a d'autres ennuis en ce début d'année. Le constructeur du groupe Stellantis vient de lancer une campagne de rappels en raison cette fois de défauts électroniques. Ces bugs ont été constatés sur le modèle phare de la marque aux chevrons, la C3, et sur sa variante SUV, le C3 Aircross. Au total plus de 57 000 véhicules nécessitent un passage aux stands, plus précisément en concessions ou dans un garage agréé, afin de corriger plusieurs défaillances.

Quels sont les problèmes rencontrés sur la citadine et le petit SUV ? Le premier concerne la caméra avant multifonction installée derrière le pare-brise. Citroën a constaté un défaut du logiciel qui la pilote susceptible d'entraîner une désynchronisation avec les serveurs de la marque. Cela peut engendrer un mauvais fonctionnement de certaines aides à la conduite. Le deuxième bug affecte l e contrôleur centralisé (le boîtier BCM) qui gère tous les systèmes électriques et électroniques embarqués de la Citroën . Ce dysfonctionnement peut causer des erreurs concernant l'affichage des limitations de vitesse, avec le risque que le conducteur commette des excès de vitesse bien malgré lui.

© Régis Aumont/Linternaute

Les C3 et C3 Aircross visés par cette campagne de rappel identifiée sous les codes GQ7 et GR2 sont des modèles produits entre le 5 avril 2024 et 7 mai 2025. Les propriétaires concernés vont normalement recevoir un courrier de la part du constructeur les invitant à aller effectuer les réparations. Si vous souhaitez savoir immédiatement, il est toujours possible de se rendre en concession muni de votre certificat d'immatriculation. L'intervention pour régler les problèmes de logiciel , d'une durée estimée à deux heures environ, sera entièrement prise en charge par Citroën.

Décidément, le parcours du quatrième opus de la C3 est semé d'embûches. Présentée à l'automne 2023, la citadine avait vu son lancement retardé de presque un an en raison de… bugs électroniques que nous avions d'ailleurs constatés lors de notre essai effectué en 2024. Malgré ce faux-départ, la C3, et sa version électrique ë-C3, a reçu un bon accueil du public et figure d'ailleurs à la quatrième place des véhicules neufs les plus vendus sur le marché français l'an dernier avec 57 599 exemplaires écoulés.