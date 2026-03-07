Les experts déconseillent ce programme de lavage, il peut endommager votre voiture

Une association d'experts met en garde contre un programme de lavage souvent privilégié par les automobilistes.

Savez-vous qu'il est recommandé de laver sa voiture tous les mois ? Pas de panique si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas le seul. Les experts préconisent de le faire aussi régulièrement car un bon nettoyage protège la carrosserie des attaques extérieures – la pollution, les saletés, les résidus d'insectes… - tout en lui donnant évidemment un meilleur aspect. Cela permet aussi de maintenir une bonne visibilité en gardant les vitres propres. Mais il est vrai que cela demande de l'énergie et du temps si vous le faites vous-même, ou de l'argent si vous préférez passer votre véhicule aux rouleaux dans une station-service.

Cette dernière solution est privilégiée par un grand nombre de personnes, notamment celles qui n'ont pas envie d'astiquer la carrosserie de leur auto. C'est le plus gros avantage des rouleaux : en cinq minutes le tour est joué et vous repartez avec une voiture toute propre. Toutefois tout n'est pas si simple quand on arrive à la station-service. Comme au restaurant, il faut d'abord faire un choix. Pas entre une entrecôte et un risotto mais entre plusieurs programmes plus ou moins élaborés. Ça va du plus simple – un lavage au shampoing avec rinçage – au plus complet, lequel inclue le séchage et le polish pour faire briller la carrosserie.

© 123RF

Bien que les prix puissent varier du simple au triple - généralement de 5 à 15 euros -, de nombreux automobilistes choisissent programme de lavage avec le plus d'options histoire que leur véhicule retrouve leur apparence des premiers jours. Ce n'est pourtant pas une bonne idée, selon les experts de l'ADAC . Cette association automobile qui compte plus de 21 millions de membres en Allemagne met en garde contre un service presque toujours compris dans les programmes les plus onéreux.

Le nettoyage du dessous de caisse est souvent proposé comme prestation supplémentaire dans les stations de lavage. L'ADAC explique que ce service pose problème pour certaines voitures, les plus anciennes, car ces modèles manquent souvent de garnitures en plastique protectrices. L'eau utilisée à forte pression lors du nettoyage peut ainsi s'infiltrer dans les cavités du plancher. Cette humidité peut provoquer de la corrosion et causer des dommages importants au véhicule.

Si vous possédez une voiture moderne, le risque d'infiltration est minime. Ce qui n'empêche pas l'ADAC de déconseiller également à leurs propriétaires de choisir un programme qui nettoie le dessous du véhicule. Pas parce qu'il peut causer des dégâts, mais parce qu'il n'est pas utile. L'association explique que les véhicules récents sont déjà équipés d'une protection anticorrosion efficace et d'un revêtement en plastique au niveau du dessous de caisse. Cette protection suffit selon les experts à défendre le véhicule contre toutes sortes de saletés, comme le sel de déneigement que l'on trouve sur les routes en hiver.