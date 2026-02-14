Une route tracée dans la glace permet aux voitures de relier les deux plus grandes îles de l'Estonie.

C'est une route pas comme les autres. Elle se situe au nord de l'Europe, en Estonie, là où les températures hivernales atteignent régulièrement les -20 degrés. Cette route ne ressemble en rien à celles que l'on connaît, faites de graviers, de bitume ou de béton. Celle-ci est simplement tracée dans la glace, sur la mer Baltique, et permet de relier les deux plus grandes îles du pays : Saaremaa et Hiiumaa. Ces deux grands bouts de terre, positionnés à l'est de la Suède et au sud de la Finlande, sont séparés d'une petite vingtaine de kilomètres. L es habitants des deux îles voisines effectuent habituellement la traversée en bateau. Sauf que cette année, un phénomène empêche les ferries de circuler.

L'hiver, particulièrement rigoureux, a recouvert le détroit séparant les deux îles d'une épaisse couche de glace. Mais l'hiver, particulièrement rigoureux cette année, a recouvert le détroit séparant les deux îles d'une épaisse couche de glace. Les ferries, qui assurent la liaison, ont rencontré de gros problèmes de navigation jusqu'à ne plus pouvoir effectuer la traversée. Face à cette situation exceptionnelle, les autorités estoniennes ont décidé de rouvrir la route de glace le dimanche 8 février 2026. Ce tracé long de 17 kilomètres existait déjà mais il était fermé depuis huit ans, date du dernier épisode de très grand froid en Estonie. Le pays a dépensé près d'une centaine de milliers d'euros pour que la route de glace soit de nouveau accessible.

Dès son ouverture, l'engouement a été immédiat. Le site Euronews rapporte qu'en début d'après-midi du premier jour, une vingtaine de véhicules faisaient la queue d'un côté, et une soixantaine de l'autre. Mais attention, la traversée en voiture peut être dangereuse et les règles imposées sont particulièrement strictes. La route n'est ouverte que de jour, le poids des véhicules est limité à 2,5 tonnes et les conducteurs doivent maintenir une distance de sécurité suffisante entre eux pour ne pas surcharger la glace. La vitesse est également encadrée de façon précise. Il faut rouler soit en dessous de 25 km/h, soit entre 40 et 70 km/h, pour ne pas risquer que la glace se fissure.

Les autorités rappellent d'ailleurs que les conditions peuvent changer d'une heure à l'autre selon l'épaisseur de la glace, la température et les courants marins, et que la route peut être fermée à tout moment si la sécurité ne peut plus être garantie. Il y a une vingtaine d'années, une voiture avait sombré après avoir roulé sur une fissure mais ses occupants avaient heureusement pu s'en sortir. Ils avaient été sauvés par leur ceinture de sécurité. Ou plutôt par leur absence. Les automobilistes ont en effet l'obligation de ne pas l'attacher sur cet itinéraire très particulier afin de pouvoir sortir rapidement du véhicule en cas d'enfoncement.