Renault : la marque française bientôt interdite de vendre ses Clio et Mégane en Allemagne ?

Condamnée par le tribunal de Munich pour violation de brevets, Renault pourrait se voir interdire la vente de deux de ses modèles phares outre-Rhin.

Voilà une péripétie dont Renault se serait bien passée. Le constructeur français, qui résiste mieux que d'autres dans la tempête que traverse actuellement le marché automobile, s'est vu interdire par le Tribunal de Munich la vente de deux de ses modèles phares – la Renault Clio et la Renault Megane – en Allemagne. Cette condamnation, rendue publique le 6 février, fait suite au litige qui oppose la marque au losange à la société Broadcom. L'entreprise américaine, spécialisée dans les composants électroniques et les logiciels, reprochait à Renault d'avoir utilisé dans ses véhicules certaines connexions de câbles réseau Ethernet sans disposer des autorisations nécessaires.

Ce dispositif aurait été utilisé dans le système de navigation de la Clio – la voiture la plus vendue de la marque - ainsi que dans l'unité de contrôle télématique de la Mégane, un composant clé pour les fonctions connectées de la berline électrique. La décision judiciaire ne s'applique cependant pas encore. L'exécution du jugement reste suspendue au versement par Broadcom d'une caution de plusieurs millions d'euros, condition préalable à l'entrée en vigueur de la mesure. Tant que cette somme n'est pas déposée, Renault peut techniquement continuer à proposer les Clio 5 et 6 ainsi que la Megane E-Tech à la vente en Allemagne.

Le groupe Renault a immédiatement réagi en annonçant faire appel de la décision de justice et a lancé deux actions en nullité du brevet de Broadcom. Cet appel n'est cependant pas suspensif, ce qui signifie que la sanction s'appliquerait dès lors que Broadcom accepterait de payer la caution. Il s'agirait d'un coup dur pour le constructeur français sur un marché qui lui rapporte beaucoup. Renault avait vendu près de 145 000 véhicules neufs outre-Rhin en 2024, ce qui fait de l'Allemagne son quatrième plus gros acheteur européen derrière l'Italie, la Turquie et l'Espagne.

Il est important de souligner que la société Broadcom n'en est pas à sa première plainte. En 2018, la marque allemande Volkswagen avait été accusée pour les mêmes motifs et avait fini par accepter une conciliation à l'amiable dont les termes financiers n'ont jamais été rendus publics. Est-ce que Renault, pour préserver la continuité de ses ventes en Allemagne et éviter un vaste rappel de plusieurs milliers de modèles dont il faudrait modifier une partie de l'architecture électronique, devra faire pareil ?