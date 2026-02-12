BMW : la marque allemande rappelle plus de 500 000 voitures, quels sont les modèles concernés ?

Le constructeur BMW a annoncé rappelé plusieurs centaines de milliers de véhicules dans le monde en raison d'un risque potentiel d'incendie.

Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi 11 février devoir rappeler plusieurs centaines de milliers de véhicules dans le monde. La raison porte sur un risque potentiel d'incendie lié à un défaut du démarreur. Selon le magazine spécialisé allemand Kfz-Betrieb, environ 575 000 véhicules seraient concernés à l'échelle mondiale, bien qu'une porte-parole du groupe n'ait confirmé qu'un volume à six chiffres. Cette campagne touche pas moins de 16 modèles équipés d'un démarreur produit entre juillet 2020 et juillet 2022, ainsi que des véhicules ayant reçu ultérieurement un démarreur défectueux lors d'une réparation. Selon une information de RTL, environ 4 000 voitures seraient rappelées en France, un chiffre bien inférieur à ceux des États-Unis (90 000) et d' Allemagne (30 000).

Ce sont des contrôles en interne et les nombreuses réclamations de clients qui ont permis de révéler qu'une usure prématurée pouvait apparaître au niveau d'un composant du démarreur après un nombre élevé de démarrages. Cette défaillance entraîne une accumulation de débris métalliques dans la chambre du relais électrique, ce qui peut empêcher le lancement correct du moteur. Dans certains cas plus graves, cela peut provoquer un court-circuit suivi d'une surchauffe locale au niveau du démarreur, susceptible dans le pire des scénarios de déclencher un incendie. BMW précise que ce problème touche surtout les modèles équipés du moteur quatre cylindres B48.

© 123RF

Quels sont les modèles concernés ? On retrouve les BMW Séries 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ainsi que les SUV X3, X4, X5, X6 et le roadster Z4. Les propriétaires peuvent vérifier si leur véhicule fait partie de la campagne de rappel en consultant le site officiel de la marque à l'aide de leur numéro VIN que l'on trouve sur le certificat d'immatriculation ( une série de 17 caractères - lettres et chiffres) .

En attendant l'intervention en concession, BMW recommande de ne pas laisser le véhicule sans surveillance immédiatement après le démarrage du moteur, bien qu'aucun ordre d'immobilisation n'ait été émis. " Sur tous les véhicules potentiellement concernés, le démarreur doit être remplacé", précise tout de même une porte-parole, ajoutant que la batterie devra être changée sur certains modèles "afin de l'adapter au nouveau démarreur". U ne opération d'environ deux heures entièrement prise en charge par le constructeur.