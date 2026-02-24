9 conducteurs sur 10 ne le savent pas : que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur ce bouton ?

Ce petit bouton pourtant très utile dans les voitures est ignoré par de trop nombreux automobilistes.

Se garer en ville relève parfois du parcours du combattant. Les places de stationnement se font de plus en plus rares – 20 000 doivent être supprimées en 2026 rien qu'à Paris - et les espaces disponibles deviennent de plus en plus exigus. La moindre manœuvre peut vite devenir stressante, surtout pour les conducteurs pas très à l'aise avec les créneaux. C'est dans ces moments là que les boutons et aides éléctroniques sur les voitures modernes constituent un véritable plus. Les radars et les caméras de recul qui permettent d'éviter les obstacles sont des technologies dont les automobilistes ne peuvent plus se passer aujourd'hui.

Malgré cela, il existe une option qui cache encore un petit secret pour 90 % des conducteurs. Il s'agit d'un bouton discret, généralement situé près du levier de vitesses au niveau de la console centrale. Ce bouton arbore la lettre P accompagnée d'un pictogramme représentant un véhicule entouré d'ondes ou de lignes évoquant la détection d'obstacles. Son emplacement peu visible explique sans doute pourquoi tant d'automobilistes ne l'utilisent pas, même après des années au volant du même véhicule. Cette fonctionnalité équipe essentiellement des modèles premium, ce qui contribue aussi au fait que de nombreuses personnes ignorent sa fonction.

© 123RF

A quoi sert ce bouton ? Il permet d'activer ou de désactiver manuellement les capteurs de stationnement avant et arrière du véhicule. Ces capteurs fonctionnent grâce à des ultrasons qui détectent les obstacles autour de la voiture. Sans action de votre part, le système s'active automatiquement en marche arrière et se coupe au-delà de 20 km/h. Mais grâce à ce bouton, vous pouvez forcer l'activation des capteurs même en roulant lentement en marche avant. Lorsque vous approchez d'un obstacle, des bips sonores de plus en plus rapprochés retentissent et des indicateurs visuels s'affichent sur le tableau de bord. Cette fonction est particulièrement utile dans les ruelles étroites, pour franchir un portail pas très large ou naviguer dans un parking bondé.

Ce bouton n'apparaît que sur les véhicules équipés de capteurs à la fois à l'avant et à l'arrière. Les voitures qui ne possèdent que des capteurs arrière en sont généralement dépourvues. Selon les constructeurs et les finitions, cette option peut être réservée aux versions haut de gamme ou proposée en équipement optionnel. Pour savoir si votre voiture en dispose, explorez simplement la zone autour du levier de vitesses et cherchez ce fameux bouton marqué d'un P.

Si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser lors de vos prochaines manœuvres délicates. Et si un jour le bouton se met à clignoter au lieu de rester allumé, c'est le signe d'un dysfonctionnement. Un simple nettoyage des capteurs situés sur les pare-chocs suffit la plupart du temps à résoudre le problème.