Les panneaux verts de limitation de vitesse font leur apparition au bord des routes – voici ce qu'ils signifient

Des panneaux de vitesse à bord vert se déploient en Europe et sèment la confusion chez les automobilistes.

Le Code de la route français recense plus de 200 panneaux de signalisation différents. Même si certains sont plus courants que d'autres, cela fait un paquet de symboles à mémoriser pour respecter les règles de circulation. La Sécurité routière en crée de nouveaux de temps en temps, comme dernièrement – en 2020 précisément - celui du losange blanc sur fond bleu pour désigner une voie de covoiturage. A chaque fois les automobilistes doivent se mettre à jour pour éviter de se faire verbaliser et de récolter une amende.

De nombreux conducteurs doivent justement s'habituer à un nouveau panneau depuis peu. A première vue, il ressemble à un panneau de limitation de vitesse classique. De forme ronde, avec un nombre inscrit à l'intérieur qui signale aux automobilistes la vitesse à ne pas dépasser. Sauf que cette fois, le bord du panneau n'est pas rouge mais… verte ! Pourquoi donc ce changement de couleur ? Parce que ces nouveaux panneaux indiquent la vitesse conseillée et non pas la limite autorisée comme on est habitués à les voir sur le bord des routes. Il s'agit donc d'une recommandation.

Ils ont été conçus pour inciter le conducteur à ne pas trop appuyer sur la pédale d'accélérateur, ce qui explique qu'ils sont le plus souvent implantés à proximité des écoles ou dans des quartiers résidentiels. Les automobilistes ne prennent aucun risque à dépasser la vitesse indiquée à l'intérieur du cercle vert mais ils doivent avoir à l'esprit qu'ils circulent dans un endroit où des enfants peuvent s'amuser. Aucun risque de se faire verbaliser si on dépasse la vitesse indiquée dans le panneau, la seule qui reste en vigueur est celle inscrite dans les panneaux de limitation de vitesse à bord rouge.

Où peut-on voir ces panneaux verts ? Ils sont apparus ces derniers temps au Royaume-Uni, soucieux de renforcer sa prévention routière. Il se pourrait bien qu'ils s'exportent dans d'autres pays européens. Jusqu'en France ? C'est assez peu probable car il existe déjà dans l'Hexagone des panneaux qui ont la même signification. Ils sont de forme carrée avec des coins légèrement arrondis, leur fond est bleu avec une bordure blanche. Ce panneau, appelé C4, indique également la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler. Il est d'ailleurs possible que sa signification échappe à de nombreux usagers de la route.