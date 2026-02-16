Le diesel revient chez Stellantis : Peugeot, Citroën, DS… quels sont les modèles concernés ?

Le groupe Stellantis a décidé de réintroduire des moteurs diesel portés disparus sur certains de ses modèles.

Et si le diesel n'était pas mort ? Le groupe Stellantis, dont les résultats sont loin d'être au beau fixe, change radicalement de stratégie. Le constructeur italo-franco-américain qui possède 15 marques (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, DS, Jeep, etc...) a décidé de revoir ses ambitions à la baisse sur l'électrique et d'élargir dans le même temps son offre de motorisations. Pas avec une technologue nouvelle, pas du tout, mais en revenant au bon vieux diesel, la star des années 2010 sacrifiée sur l'autel de l'électrification de nos routes imposée par l'Union européenne.

Après avoir disparu du catalogue de plusieurs modèles des marques du groupe Stellantis entre 2022 et 2024, la motorisation diesel fait son grand retour aux côtés des versions 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable. La Peugeot 308, fraîchement redessinée, la berline premium DS4 ou l'Opel Astra vont ainsi de nouveau être proposées en diesel. Dans le même temps, Stellantis fait savoir qu'il poursuivra la production de moteurs diesel sur des modèles tels que la DS7 et les Alfa Romeo Tonale, Giulia et Stelvio.

Les ludospaces que sont les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo récupèrent également cette motorisation, l'offre diesel restant inchangée sur des modèles dérivés de fourgonnettes de taille moyenne comme les Citroën Spacetourer, Fiat Professional Ulysse, Opel Vivaro et Peugeot Traveller où elle demeure un argument commercial essentiel.

© Peugeot

Pourquoi un tel changement de cap ? En proie à de grosses difficultés, Stellantis tarde, comme d'autres constructeurs, à voir le décollage du marché de l'électrique et espère ainsi récupérer, fort de sa quinzaine de marques, des parts de marché ailleurs. Le diesel ne représente aujourd'hui plus que 7.7 % des immatriculations de voitures neuves en Europe (chiffres de 2025) contre 50 % il y a une quinzaine d'années. Mais ces chiffres ne doivent pas être vus comme un désamour des clients pour cette motorisation, mais plus comme un choix (forcé) des constructeurs de réduire drastiquement leur production.