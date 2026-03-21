Quelle est la signification de ces lignes blanches et oranges qui arrivent sur les routes ?

Un marquage au sol inhabituel bouleverse les habitudes de certains conducteurs.

On ne s'en rend pas toujours bien compte une fois installé derrière le volant de sa voiture. Mais les lignes de couleur tracées sur la route permettent de nous guider. Elle servent de repère visuel pour que chaque automobiliste reste dans sa voie. Si vous avez déjà roulé sur des routes sans marquage au sol, ce qui arrive de façon temporaire lorsque le bitume est refait, vous avez sans doute réalisé à quel point ces lignes de démarcation sont indispensables pour bien se situer sur la chaussée. Elles sont généralement blanches en France, jaunes dans d'autres pays, notamment sur le continent nord-américain.

Ces lignes peuvent toutefois changer de couleur dans certaines situations, notamment pour signaler un chantier. Voilà pourquoi le marquage au sol n'est plus blanc mais jaune sur nos routes quand nous traversons une zone de travaux. Dans un souci de renforcer la sécurité routière, d'autres pays font encore des expérimentations pour attirer l'attention des conducteurs. C'est le cas des États-Unis qui déplorent chaque année un nombre important de morts dans les zones de travaux routiers, environ 900 encore en 2025. Pour tenter d'enrayer ce fléau, les autorités de l'État de Californie testent un projet pilote dans la ville de San Diego.

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Plutôt que d'ajouter encore plus de panneaux ou de cônes de signalisation sur le bord des routes, il a tout simplement été décidé de repeindre la route. Des bandes alternées oranges et blanches sont tracées sur la chaussée tout au long de la zone de travaux. Ce marquage crée une rupture visuelle impossible à ignorer pour les automobilistes. Il a l'avantage d'être bien visible de nuit et de délimiter précisément le début et la fin du chantier, ce qui incite les conducteurs à ralentir.

La Californie n'a rien inventé en traçant des lignes qui rappellent les couleurs de celles des cônes de chantier. D'autres états américains l'avaient déjà testé, à commencer par le Wisconsin il y a une dizaine d'années, avant que ceux du Kentucky, du Texas, du Michigan et de Washington ne fassent de même. Une étude publiée en 2023 par la très sérieuse université de Purdue a montré que ces bandes oranges et blanches ont permis de réduire les sorties de voie de 74 % dans les zones de chantier et ont fait baisser la vitesse moyenne des véhicules d'environ 6 km/heure.

Le Canada et la Nouvelle-Zélande ont également copié la recette américaine pour améliorer la sécurité routière. Ce nouveau marquage au sol n'est en revanche pas connu en Europe. Inutile de chercher ces bandes oranges et blanches sur l'asphalte des routes françaises. Les marquages temporaires en zone de travaux sont de couleur jaune et rien n'indique que cela changera dans un futur proche.