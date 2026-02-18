Excès de vitesse : les radars vont désormais vérifier les assurances des voitures dans un cas précis

Une nouvelle mesure permet désormais aux radars de vérifier automatiquement si les véhicules flashés pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h sont assurés.

C'est un premier pas de fait dans la lutte contre les automobilistes qui conduisent sans assurance. Ils sont de plus en plus nombreux – environ un demi-million - selon l'Observatoire de la Sécurité Routière. Face à ce fléau qui coûte cher aux compagnies d'assurance pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la route et par ricochets aux assurés dont les primes ne cessent d'augmenter, une nouvelle mesure s'applique sur nos routes : tout conducteur flashé par un radar automatique à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée fait désormais l'objet d'un contrôle automatique de son certificat d'assurance.

Ce nouveau dispositif fonctionne grâce au croisement de la plaque d'immatriculation avec le Fichier des Véhicules Assurés (FVA). Cette évolution s'inscrit aussi dans un contexte de durcissement des règles concernant les très grands excès de vitesse. Dépasser la limite de 50 km/h ou plus constitue un délit depuis le mois de décembre, avec à la clé une amende forfaitaire fixée à 250 euros. En cas de refus de paiement, l'affaire est transmise au tribunal correctionnel qui peut faire grimper la note à 3 750 euros et infligé au coupable une peine de prison de 3 mois, la suspension ou l'annulation du permis de conduire et la confiscation du véhicule.

Dans un communiqué publié le 17 février, le gouvernement précise que les travaux pour permettre d'automatiser le contrôle de l'assurance lors d'un grand excès de vitesse "ont été suivis d'une période d'expérimentation de trois mois", ce qui laisse entendre que cette nouvelle mesure est déjà entrée en application.

Selon une étude réalisée en 2022 par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière), les conducteurs non assurés adoptent une conduite plus dangereuse en prenant plus de risques sur la route, pour eux-mêmes et les autres usagers. La Sécurité Routière indique par ailleurs que 216 personnes ont trouvé la mort dans un accident routier impliquant un véhicule non assuré en 2024, soit 7% de la mortalité routière.

Peut-on alors imaginer que ce nouveau dispositif s'applique dans un deuxième temps pour chaque excès de vitesse enregistré par un radar automatique et non plus pour un dépassement de 50 km/h ? La balle est dans le camp du gouvernement qui semble vouloir prendre à bras-le-corps le problème de la conduite sans assurance.