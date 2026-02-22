Pourquoi certains pays versent du jus de betterave sur les routes ?

Des pays comme les États-Unis et le Canada ont décidé de recouvrir leurs routes de jus de betteraves.

Verser du jus de betterave sur les routes peut sembler étrange de prime abord. Et pourtant cette pratique est devenue assez courante dans les pays d'Amérique du nord. Certaines villes des États-Unis, la capitale Washington en tête, et du Canada, comme Winnipeg, ont adopté ce procédé depuis une dizaine d'années. Mais pour quelle raison le font-ils ? On sait en France que la betterave peut servir pour produire du bioéthanol, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Sans-Plomb 95-E10, un carburant très prisé dans nos stations-service. Mais épandre du biocarburant sur les routes serait totalement farfelu, et même dangereux.

Le jus de betteraves, également utilisé en cosmétique, a d'autres vertus. Notamment celle d'empêcher la neige et le verglas d'adhérer au sol. Cette découverte a été faite par hasard par une entreprise située dans la province canadienne de l'Ontario. Après s'être rendu compte que le résidu liquide laissé après l'extraction du sucre de betterave ne gelait jamais, même par grand froid, des salariés de la société Eco-Solutions ont mis au point une solution pour sécuriser les routes en hiver.

© 123RF

Appliqué en prévention sur les chaussées avant les épisodes neigeux, ce mélange - composé à 60 % de jus de betterave, 30 % d'eau et 10 % de sel – rend les routes moins glissantes en hiver. Ces villes l'utilisent comme alternative au sel, le procédé le plus connu à travers le monde. Le jus de betterave possède de nombreux avantages. Il est capable de résister à des températures bien plus basses, jusqu'à -28 °C, et coûte dix fois moins cher à la tonne que le sel ! Le jus de betterave est également bien meilleur pour l'environnement – en plus de ne pas être corrosif pour les véhicules - car il est totalement biodégradable.

Cette méthode pour protéger les routes du gel n'a pas encore été adoptée en France. Pourtant, avec des températures qui descendent rarement sous les 10 degrés, son climat y est parfaitement adapté. Si un jour les collectivités y songent, le pays ne devrait pas manquer de matières premières : la France figure parmi les plus grands producteurs de betteraves au monde.