Vous utilisez peu votre badge de télépéage ? Attention, Vinci applique des frais cachés

Si vous possédez un badge d'autoroute Ulys, sachez que vous risquez une amende en cas de non-utilisation prolongée.

A quand remonte la dernière fois que vous avez pris une autoroute payante ? La question mérite d'être posée car Vinci ne vous ratera pas si vous possédez un badge de télépéage Ulys et que vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps. Comme le rappelle 60 millions de consommateurs, cette sanction n'est pas nouvelle. Vinci l'applique depuis 2021. Ce qui a changé, c'est que ces frais de non-utilisation étaient auparavant de 10 euros et sont aujourd'hui de 15 euros.

Un grand nombre d'utilisateurs du badge qui permet de passer plus vite aux péages ne connaissent pas cette règle, cachée dans les conditions particulières que personne ne lit. Vinci ne vous fera aucun cadeau pour autant si vous dépassez la délai maximum autorisé entre deux trajets payants, lequel est fixé à 14 mois. Le magazine qui informe et protège les consommateurs explique que la société d'autoroutes a récemment durci sa politique commerciale, quitte à réclamer des frais de non-utilisation du badge auprès de clients très anciens.

© SIPA

C'est ce qu'a vécu Jacqueline, citée par 60 millions de consommateurs. Après avoir acheté et utilisé un badge en 2015, elle l'a rangé car elle n'en avait plus besoin. Mais l'été dernier Jacqueline reçoit un mail et deux SMS qui l'incitent à régler 15 euros. Pensant à une arnaque, elle décide de ne pas payer. Jusqu'au jour où un courrier de la société de recouvrement Intrum arrive dans sa boîte aux lettres. Cette amende fâche Jacqueline puisque ces frais de non-utilisation n'existaient pas dans son contrat signé en 2015. Mais les conditions particulières ont évolué entre-temps et ces frais s'appliquent depuis 2021 à tous les clients - anciens comme récents - qui possèdent un badge de télépéage Ulys.

Cela concerne donc Jacqueline même si son badge de télépéage dort depuis plusieurs années dans un tiroir. Comme de nombreux autres clients qui ne s'en servent plus, elle peut écoper d'une amende de 15 euros pour chaque période de 14 mois consécutifs de non-utilisation. Elle aurait d'ailleurs dû en recevoir plusieurs (trois) pour la période entre 2021 et 2025, mais 60 millions de consommateurs, qui a contacté Ulys, souligne que la société réclame ces frais à ses anciens clients seulement depuis le changement de la politique commerciale opéré en 2024.