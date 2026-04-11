De 500 à 200 kilomètres : le Citroën C5 Aircross perd plus de la moitié de son autonomie lors d'un essai

Des journalistes ont récemment testé le Citroën C5 Aircross en version 100 % électrique dans des conditions hivernales. Le résultat est alarmant.

Nous avions testé la nouvelle mouture du Citroën C5 Aircross le 30 septembre 2025 dans la douceur de Majorque. A l'époque, nous n'avions pas manqué de saluer son confort exceptionnel et son espace à bord, posant la question de savoir s'il ne s'agissait pas du SUV parfait pour les familles. Mais depuis, quelques critiques ont émergé en provenance du nord de l'Europe. Certains automobilistes ont constaté avec effroi que l'autonomie de la voiture familiale aux doubles chevrons s'effondrait avec le froid, jusqu'à 60 % selon certains. De quoi mettre un gros bémol à nos premières (bonnes) impressions ?

Des journalistes norvégiens, alertés du problème, ont voulu vérifier par eux-mêmes. Dans un pays où les voitures électriques représentent aujourd'hui presque 100 % des ventes, les Norvégiens sont très compétents pour tester ces modèles dans les conditions climatiques rigoureuses. Nos confrères du site motor.no ont donc voulu éprouv er l a "résistance" du Citroën C5 Aircross en hiver. Ils ont pris la route dans les environs de la capitale Oslo en direction du nord du pays, vers Lillehammer, pour un trajet de 1 89 kilomètres.

L'autonomie du deuxième opus du C5 Aircross, produit depuis 2025, est de 520 kilomètres en cycle WLTP avec la batterie de 73 kWh et de 680 avec celle de 93 kWh. C'est avec une auto équipée de la plus petite des deux que les journalistes scandinaves se sont élancés sur une route quelque peu vallonnée comprenant un bout d'autoroute. Les températures, comprises entre -6 et -9 degrés, n'étaient pas très différentes de celles que l'on peut trouver dans certaines régions de France à pareille époque. Pour que le trajet soit agréable , les essayeurs ont réglé la climatisation à 22 degrés et ont veillé à rouler entre 70 et 100 km/h sur tout le trajet – avec le régulateur de vitesse quand cela était possible - pour se rapprocher au maximum des valeurs d'un automobiliste lambda.

Après avoir parcouru les 189 kilomètres, la batterie n'affichait plus que 12 % de charges restantes et une autonomie estimée à 22 kilomètres. Les journalistes ont choisi de poursuivre la route pour se rapprocher au plus près de l'autonomie réelle. Ils ont roulé 15 kilomètres supplémentaires, jusqu'à ce que la charge de la batterie ne soit plus que de 4 % et que le compteur n'annonce plus aucune autonomie. Ils ont donc pu rouler 204 kilomètres au lieu des 520 annoncés. L'écart est de 60.7 %, ce qui correspond à la perte dont se plaignent certains propriétaires du Citroën C5 Aircross.

Lors des nombreux tests d'autonomie qu'ils effectuent dans l'année, les journalistes norvégiens avaient constaté que les véhicules électriques perdaient en moyenne 35 % d'autonomie lorsque les températures étaient négatives. Ce n'est un secret pour personne que les batteries peinent à délivrer leur pleine performances par grand froid. Mais la perte de 60 % du gros SUV français – 2.1 tonnes sur la balance – est problématique.