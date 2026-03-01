Sera-t-il bientôt plus facile d'obtenir le permis de conduire ? "On marche sur la tête" selon le leader des auto-écoles

La Sécurité routière songerait à assouplir l'examen de conduite nécessaire pour obtenir son permis. Ce projet ne plaît pas au président du principal réseau d'auto-écoles, l'École de conduite française (ECF).

" Donner le permis à un jeune qui roule en sens interdit, ce serait aberrant ", souffle Patrick Mirouse, le président de l'École de conduite français e. C 'est pourtant bien, selon une indiscrétion de nos confrères du Figaro révélée il y quelques jours, un sujet sur lequel planche depuis le mois de décembre un groupe de travail de la Sécurité routière.

Cette réflexion porte sur les erreurs éliminatoires, celles qui causent aujourd'hui environ 90 % des échecs au permis de conduire. Faut-il les éliminer ? Si une telle mesure était adoptée, ne pas s'arrêter à un STOP, circuler sur la mauvaise voie, franchir une ligne continue, conduire sur des accès réservés ou rouler en sens interdit ne seraient donc plus systématiquement éliminatoires.

Avec en toile de fond l'objectif d'augmenter le taux de réussite à l'examen – aujourd'hui sous les 60 % -, ce qui permettrait de libérer plus rapidement des places et donc de réduire l'attente pour les candidats qui étaient un million et demi à se présenter en 2024. Niveler le permis de conduire par le bas serait-il la bonne solution ? Assurément pas pour Patrick Mirouse, à la tête de l'ECF, leader des auto-écoles avec son réseau de 750 points de formations dans l'Hexagone.

© SIPA

"Je ne suis pas favorable à ce que l'on rabaisse le niveau du permis de conduire, nous a-t-il confié. Je ne suis pas contre la nouveauté, au contraire, mais je suis perplexe quand je lis qu'on pourrait dire à un jeune apprenti : si tu n'as pas respecté le STOP, ce n'est pas grave." Si la Sécurité routière cherche à améliorer les conditions de passage à l'examen, elle ne peut pas cacher les (mauvais) chiffres de l'année 2025 : 3 260 personnes sont décédées sur les routes l'année dernière, soit une hausse de 2,1 % par rapport à 2024.

"C'est quand même normal de ne pas donner le permis de conduire à un candidat qui roule en sens interdit !"

"Le permis de conduire, ce n'est pas une formalité administrative, renchérit le patron de l'ECF . D errière ces chiffres il y a des familles entières endeuillées . C'est quand même normal de ne pas donner le permis de conduire à un candidat qui roule en sens interdit ! Les jeunes sont surreprésentés dans les accidents de la route. Ça me navre de lire ce que j'ai v u passer la semaine dernière. On marche sur la tête. Baisser le niveau de l'examen n'est pas une solution. "

Que faudrait-il faire alors pour améliorer la formation des jeunes conducteurs et réduire le nombre d'accidents sur nos routes ? "A l'ECF, on pense que les apprentis ont besoin d'être accompagnés le plus possible, poursuit Patrick Mirouse . Notre proposition pour faire progresser le niveau des candidats est de renforcer la conduite accompagnée, en abaissant l'âge à 14 ans au lieu de 15. Aujourd'hui les conducteurs qui passent par la conduite accompagnée obtiennent le permis dans 77 % des cas contre 57 % pour l'apprentissage classique. Ils prennent 28 heures en moyenne contre 35 pour les autres. Si tout le monde faisait la conduite accompagnée, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus de problème de places d'examen en France. "