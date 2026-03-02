Prix de l'essence : une forte hausse redoutée dans les stations-services, faut-il déjà aller faire le plein ?

La guerre en Iran et l'embrasement au Proche et Moyen-Orient pourraient avoir de graves conséquences sur les prix du carburant à la pompe. Dès à présent ?

Doit-on se préparer à voir le prix de l'essence flamber dans nos stations-services ? Le conflit au Moyen-Orient, déclenché samedi matin par l'attaque menée conjointement par les États-Unis et Israël sur l'Iran, risque de donner des sueurs froides aux automobilistes. Et pour cause, l'Iran figure parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Les attaques que le pays subit pourraient fragiliser ses infrastructures et in fine réduire sa production estimée à 3.3 millions de barils de pétrole par jour.

Pourquoi le blocage du détroit d'Ormuz est-il stratégique et peut jouer sur le prix de l'essence ?

A cela s'ajoute la décision prise par les gardiens de la Révolution de bloquer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et Oman par lequel transite chaque jour le pétrole du Moyen-Orient vers le reste du globe. Environ 20 millions de barils passent quotidiennement par ce haut lieu stratégique !

Dimanche soir, plusieurs dizaines de pétroliers étaient bloqués dans les eaux proches du détroit, avec interdiction de le franchir pour venir se charger en pétrole. Le blocage prolongé du détroit d'Ormuz serait catastrophique pour l'économie mondiale. Le prix du baril de Brent - la principale référence mondiale pour coter le prix du pétrole brut – verrait ses prix flamber en raison de la pénurie d'or noir. L'Opep+, l'organisation des principaux producteurs de pétrole, a d'ores et déjà anticipé le coup en augmentant la production prévue pour le mois d'avril. De quoi limiter l'impact sur une hausse du prix de l'essence ?

Le blocage du détroit de l'Ormuz sur le long terme par les Iraniens paraît de plus assez peu plausible. L'Iran se couperait de ses propres revenus pétroliers qui constituent une part essentielle de son budget national. Sans compter qu'une réaction militaire des États-Unis pour rouvrir le passage semblerait quasi certaine. Elle a même en partie déjà débuté, le président américain Donald Trump ayant annoncé dimanche soir que son armée a coulé 9 navires iraniens. Malgré cela, le prix du baril de Brent connaît déjà une forte hausse en ce début de semaine, signe de la nervosité des marchés.

Prix de l'essence : quels tarifs à la pompe ces prochains jours ? A combien sera le litre de Sans-Plomb 95 et de diesel ?

Fin 2025, le prix de l'essence était au plus bas depuis plus de trois ans en France. Le litre du diesel et du Sans-Plomb 95 s'affichait sous les 1 euro 60, une première depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Le baril de Brent se vendait autour des 60 euros. Ce lundi 2 mars 2026, le tarif du baril de Brent a brièvement dépassé les 80 euros avant de se stabiliser autour de 78 euros, soit une hausse d'à peu près 30 % par rapport au mois de décembre. Selon l'expert Thierry Bros, professeur à Sciences Politiques contacté par Le Parisien, une hausse de 10 % du prix baril se traduit par une augmentation de 5 % à la pompe. A l'heure actuelle, on pourrait donc s'attendre à une flambée du prix du litre à hauteur de 15 %, soit environ 25 centimes plus cher qu'il y a trois mois.

Le litre de carburant va-t-il s'afficher autour des 1 euro 85 dès les prochains jours ? Certainement pas grâce aux stocks stratégiques - environ 90 jours d'importation - gérés par l'Agence internationale de l'énergie qui s'en sert comme filet de sécurité. Pour qu'une véritable crise énergétique s'annonce – le prix du gaz flambe aussi depuis ce week-end – il faudrait que le conflit dure, ce que l'on ne peut toutefois pas exclure aujourd'hui.

Comment suivre en direct les prix de l'essence ?

Il faudra encore patienter un peu pour savoir si le conflit au Moyen-Orient peut influer durablement sur le prix des carburants que l'on trouve dans nos stations-services. Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/.