Prix de l'essence : les prix baissent chez les distributeurs, voici la carte des stations-services les moins chères près de chez vous

Les prix de l'essence ne cessent d'augmenter depuis le début du conflit en Iran. Pour vous aider à trouver les meilleurs tarifs, voici une carte de toutes les stations-services avec leurs prix par carburant.

Avec la volonté réaffirmée mardi 10 mars par l'Iran de poursuivre le blocage du détroit d'Ormuz, les risques de voir les prix des carburants continuer d'augmenter sont grands. Si l'Etat a décidé de faire la chasse aux stations-services qui pratiquent des hausses abusives - avec quelques amendes distribuées ici et là -, les automobilistes vont possiblement devoir s'habituer à voir les tarifs du litre de Sans-plomb et de gasoil autour des 2 euros, soit environ 30 centimes plus cher qu'avant le début du conflit le 28 février.

C'est évidemment un coup dur pour le pouvoir d'achat de plusieurs millions de Français qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour se déplacer. Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...).

Pourquoi la guerre en Iran a-t-elle un impact aussi rapide sur les prix de l'essence ?

Tout simplement car l'Iran figure parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Les attaques que le pays subit pourraient fragiliser ses infrastructures et in fine réduire sa production estimée à 3.3 millions de barils de pétrole par jour. A cela s'ajoute la décision prise par les gardiens de la Révolution de bloquer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et Oman par lequel transite chaque jour le pétrole du Moyen-Orient vers le reste du globe. Environ 20 millions de barils passent quotidiennement par ce haut lieu stratégique !

Le recours aux stocks stratégiques va-t-il faire baisser les prix du litre d'essence dans les stations-services ?

Le blocage prolongé du détroit d'Ormuz serait catastrophique pour l'économie mondiale. Le prix du baril de Brent - la principale référence mondiale pour coter le prix du pétrole brut – verrait ses prix flamber en raison de la pénurie d'or noir. L'Opep+, l'organisation des principaux producteurs de pétrole, a d'ores et déjà anticipé le coup en augmentant la production prévue pour le mois d'avril.

Le 11 mars, les pays membres de l'Agence internationale de l’énergie (AIE), parmi lesquels figure la France, ont pris la décision de puiser dans la réserve des stocks stratégiques afin d'augmenter le volume de barils de pétrole sur le marché mondial et ainsi mettre fin, au moins provisoirement, à la flambée des prix de l'or noir. Ce sont au total 400 millions de barils de pétrole qui vont être injectés sur le marché mondial, un record depuis la création de l'AIE en 1974. Le recours aux stocks stratégiques devrait permettre de faire baisser le cours du baril de Brent et donc, mécaniquement, faire diminuer les prix à la pompe.

Prix de l'essence : quels tarifs à la pompe ces prochains jours ? A combien sera le litre de Sans-Plomb 95 et de diesel ?

Fin 2025, le prix de l'essence était au plus bas depuis plus de trois ans en France. Le litre du diesel et du Sans-Plomb 95 s'affichait sous les 1 euro 60, une première depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Le baril de Brent se vendait autour des 60 euros. Près de deux semaines après le début de la guerre, son tarif navigue autour des 100 euros, soit une hausse d'à peu près 70 % par rapport au mois de décembre. Selon l'expert Thierry Bros, professeur à Sciences Politiques contacté par Le Parisien, une hausse de 10 % du prix baril se traduit par une augmentation de 5 % à la pompe.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.