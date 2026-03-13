Prix de l'essence : les prix baissent chez les distributeurs, voici la carte des stations-services les moins chères près de chez vous
Les prix de l'essence ne cessent d'augmenter depuis le début du conflit en Iran. Pour vous aider à trouver les meilleurs tarifs, voici une carte de toutes les stations-services avec leurs prix par carburant.
Avec la volonté réaffirmée mardi 10 mars par l'Iran de poursuivre le blocage du détroit d'Ormuz, les risques de voir les prix des carburants continuer d'augmenter sont grands. Si l'Etat a décidé de faire la chasse aux stations-services qui pratiquent des hausses abusives - avec quelques amendes distribuées ici et là -, les automobilistes vont possiblement devoir s'habituer à voir les tarifs du litre de Sans-plomb et de gasoil autour des 2 euros, soit environ 30 centimes plus cher qu'avant le début du conflit le 28 février.
C'est évidemment un coup dur pour le pouvoir d'achat de plusieurs millions de Français qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour se déplacer. Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...).
Pourquoi la guerre en Iran a-t-elle un impact aussi rapide sur les prix de l'essence ?
Tout simplement car l'Iran figure parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Les attaques que le pays subit pourraient fragiliser ses infrastructures et in fine réduire sa production estimée à 3.3 millions de barils de pétrole par jour. A cela s'ajoute la décision prise par les gardiens de la Révolution de bloquer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et Oman par lequel transite chaque jour le pétrole du Moyen-Orient vers le reste du globe. Environ 20 millions de barils passent quotidiennement par ce haut lieu stratégique !
Le recours aux stocks stratégiques va-t-il faire baisser les prix du litre d'essence dans les stations-services ?
Le blocage prolongé du détroit d'Ormuz serait catastrophique pour l'économie mondiale. Le prix du baril de Brent - la principale référence mondiale pour coter le prix du pétrole brut – verrait ses prix flamber en raison de la pénurie d'or noir. L'Opep+, l'organisation des principaux producteurs de pétrole, a d'ores et déjà anticipé le coup en augmentant la production prévue pour le mois d'avril.
Le 11 mars, les pays membres de l'Agence internationale de l’énergie (AIE), parmi lesquels figure la France, ont pris la décision de puiser dans la réserve des stocks stratégiques afin d'augmenter le volume de barils de pétrole sur le marché mondial et ainsi mettre fin, au moins provisoirement, à la flambée des prix de l'or noir. Ce sont au total 400 millions de barils de pétrole qui vont être injectés sur le marché mondial, un record depuis la création de l'AIE en 1974. Le recours aux stocks stratégiques devrait permettre de faire baisser le cours du baril de Brent et donc, mécaniquement, faire diminuer les prix à la pompe.
Prix de l'essence : quels tarifs à la pompe ces prochains jours ? A combien sera le litre de Sans-Plomb 95 et de diesel ?
Fin 2025, le prix de l'essence était au plus bas depuis plus de trois ans en France. Le litre du diesel et du Sans-Plomb 95 s'affichait sous les 1 euro 60, une première depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Le baril de Brent se vendait autour des 60 euros. Près de deux semaines après le début de la guerre, son tarif navigue autour des 100 euros, soit une hausse d'à peu près 70 % par rapport au mois de décembre. Selon l'expert Thierry Bros, professeur à Sciences Politiques contacté par Le Parisien, une hausse de 10 % du prix baril se traduit par une augmentation de 5 % à la pompe.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?
Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
11:35 - Le prix de l'essence en nette baisse dans les stations Leclerc dans le Finistère
Comme l'avait annoncé Michel-Edouard Leclerc en milieu de semaine, les prix à la pompe dans les stations-services du distributeur éponyme connaissent une baisse assez significative ce vendredi 13 mars. Dans le Finistère, fief historique de Leclerc, c'est dans l'enseigne de grande distribution que l'essence est la moins chère. Les automobilistes peuvent acheter le litre de gasoil entre 1.92 et 1.95 euro dans de nombreuses stations alors que le Sans-Plomb 95-E10 s'affiche à partir de 1.74 euro, comme c'est le cas dans celle située dans la petite ville d'Audierne, rue de Kerivoas.
10:08 - Pas de diesel à moins de 2 euros à Bordeaux
Le prix du diesel, le plus pénalisé par l'inflation subie par les carburants depuis le début de la guerre en Iran, s'affiche nulle part sous les 2 euros ce vendredi à Bordeaux. Selon le site gouvernemental, la station-service la moins chère ce vendredi 13 mars dans la préfecture de Gironde écoule le gasoil au tarif de 2.04 le litre. C'est au Relais Trinquet, une station gérée par TotalEnergies située boulevard du président Wilson, qu'il est possible de trouver ce prix. Le litre de Sans-Plomb 95-E10 y est lui vendu à 1.96 euro, ce qui est dix centimes plus cher qu'au Relais Ravezies, également sous l'égide de TotalEnergies, au 127 cours du Médoc.
09:09 - Encore des prix très élevés ce vendredi sur Paris
Alors que de nombreux distributeurs se sont engagés à baisser le prix de l'essence ou de pratiquer un plafonnement, certaines stations-services parisiennes affichent encore des tarifs très élevés ce vendredi matin. C'est notamment le cas dans le 16ème arrondissement, avenue Paul Doumer, où le litre de diesel se vend à 2.34 euros le litre. Le litre de Sans-Plomb 95-E10 s'achète quant à lui à 2.12 euros dans cette station Esso qui a fait l'objet d'un contrôle de la part des agents de l'Etat.
12/03/26 - 15:30 - Le litre de Sans-plomb 95-E10 à 1.79 euro dans cette station de Strasbourg
La station-service la moins chère de Strasbourg ce jeudi 12 mars se trouve dans le quartier de La Robertsau. C'est à la pompe du Supermarché Match, route de la Wantzenau, qu'il est possible de trouver le litre de Sans-plomb 95-E10 à 1.79 euro, plusieurs centimes de moins que dans les enseignes à proximité. Le litre de diesel quant à lui s'affiche à 2.07 euros, soit huit centimes plus cher que dans les stations TotalEnergies de la préfecture du Bas-Rhin. Peut-être pas pour longtemps puisque le distributeur a annoncé ce jour qu'il allait relever son plafond de 1.99 à 2.09 euros.
12/03/26 - 14:03 - TotalEnergies relève le plafond du litre de diesel à 2.09 euros
TotalEnergies a annoncé jeudi, par le biais d'un communiqué, qu'il s'engageait à "plafonner le prix de l'essence à 1,99 euro/l et à plafonner le prix du diesel à 2,09 euros/l" jusqu'à fin mars. S'il s'agit d'un statu quo concernant le prix du sans-plomb, le distributeur a réhaussé le plafond du litre de gasoil de dix centimes. Le diesel est le carburant le plus impacté par la hausse des prix depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec une hausse d'environ 25%.
12/03/26 - 12:58 - Les distributeurs s'engagent à baisser ou à plafonner les prix de l'essence
Au lendemain de la décision de l'Agence internationale de l’énergie (AIE) de débloquer 400 millions de barils de pétrole, les ministres Roland Lescure, Serge Papin et Maud Bregeon ont reçu ce jeudi matin les distributeurs de carburants. Selon nos informations récupérées depuis Bercy, les différents distributeurs ont accueilli ce recours aux stocks stratégiques comme une bonne nouvelle. Tous ont pris des engagements : à faire baisser les prix à la pompe de 10 à 30 centimes le litre pour certains, à instaurer des plafonnements de prix pour d'autres. Chacun devrait communiquer prochainement, ce qui devrait permettre de savoir précisément dans quelle mesure la facture des Français dans les stations-services pourrait s'alléger dans les prochains jours.
12/03/26 - 11:32 - Où trouver l'essence la moins chère à Lille ?
Parmi les stations-services situées à l'intérieur de Lille recensées sur le site gouvernemental qui affiche les prix des carburants, celle du Relais d'Hellemmes est la moins chère. Située rue Roger Salengro, cette station TotalEnergies Access vend ce jeudi 12 mars le litre de gasoil à 1.99 euro, celui du Sans-Plomb 95-E10 à 1.82 euro et celui du Sans-Plomb 98 à 1.94. Si ces tarifs sont évidemment en hausse depuis le début de la guerre en Iran, ils restent les plus intéressants si vous passez par Lille et que vous avez besoin de remplir le réservoir de votre voiture.
12/03/26 - 10:15 - Pas de diesel à moins de 1.99 euro à Lyon
Si vous habitez Lyon, ou si vous souhaitez vous faire un plein dans la préfecture du Rhône, ne cherchez pas du diesel à moins de 1.99 euro le litre vous ne trouverez pas ce mercredi 12 mars. C'est en effet le prix le plus bas du gasoil constaté sur le site gouvernemental qui rend compte des tarifs du carburant en temps réel. Ce prix de 1.99 euro est notamment appliqué dans toutes les stations-services TotalEnergies, le groupe ayant fixé ce plafond à la fois pour le gasoil et pour le sans-plomb.
12/03/26 - 09:02 - Le baril de Brent repasse au-dessus des 100 dollars
Le déblocage par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) de 400 millions de barils de pétrole issus des stocks stratégiques mercredi 11 mars n'a pour le moment pas été suivi d'effets sur les marchés financiers. Ce jeudi matin, le baril de Brent, qui était redescendu à hauteur de 90 dollars après avoir atteint les 119 dollars lundi, a de nouveau dépassé la barre des 100 dollars, à 100.52 dollars à 4h54, heure française. Le régime iranien, dans le même temps, intensifie ses attaques contre les navires se trouvant dans la zone du détroit d'Ormuz et sur de nombreux ports du Moyen-Orient, ce qui n'est pas de nature à rassurer les marchés.
12/03/26 - 07:10 - Stock stratégique : déjà un impact sur les prix de l'essence ?
Les stocks stratégiques peuvent-ils avoir un effet rapide sur les prix de l'essence en France ? Oui selon Bercy qui insiste sur le mécanisme mis en place. "Ces stocks sont précisément conçus pour répondre aux situations de rupture d’approvisionnement ou de tension sur les marchés. En augmentant l’offre disponible sur le marché, leur libération peut contribuer à détendre les prix, en particulier lorsque l’action est coordonnée entre plusieurs pays, de lutter contre la spéculation et la volatilité des prix et ainsi donner de la visibilité aux marchés", assure le ministère de l'Economie. Bercy l'illustre par les prix affiché sur le Brent, l'indice des prix du baril de pétrole brut. "Grâce à la mobilisation du G7, le Brent est passé d’un pic de 119 $ lundi matin à 99 $ après nos premières annonces, pour se stabiliser autour de 94 $ et s’établir désormais autour des 90 $, prouvant l'efficacité immédiate de notre stratégie de stocks face à la spéculation", note Bercy.
11/03/26 - 21:26 - Quelle répercussion pour les automobilistes aura la libération du stock stratégique ?
Comment ces stocks stratégiques vont être mis sur le marché et quel sera l'impact sur les prix de l'essence à la pompe ? "Les stocks libérés sont remis sur le marché aux conditions de marché, selon les mécanismes habituels de commercialisation. L’objectif est d’augmenter l’offre disponible afin de détendre les tensions sur les marchés pétroliers et contribuer à la stabilisation des prix sur les marchés, qui seront ensuite répercutés aux consommateurs", nous précise Bercy ce mercredi soir.
11/03/26 - 21:24 - Combien de jours de stocks a la France et comment se compose ce stock stratégique ?
Les stocks stratégiques français représentent plus de 90 jours d’importations nettes, conformément aux obligations européennes et internationales. Ces stocks sont composés de différents produits pétroliers : de l'essence, du gazole mais aussi carburéacteur réservé à l'aviation et des fiouls, a précisé Bercy.
11/03/26 - 21:21 - Comment la France va-t-elle puiser dans ses stocks stratégiques pour faire baisser les prix ?
Emmanuel Macron a confirmé que le stock libéré était équivalent à un volume mondial correspondant à 20 jours d’exportations transitant habituellement par le détroit
d’Ormuz, soit environ 400 millions de barils au niveau international. Au niveau français plus spécifiquement, le président de la République a annoncé un volume de 14,5 millions de barils comme contribution de la France. Ce volume fait partie des stocks stratégiques détenus par les États membres, dont ceux de la France auprès de l'Agence Internationale de l'Energie, nous précise ce mercredi soir le ministère de l'Economie.
11/03/26 - 17:30 - C'est la station-service la moins chère de France : le litre de sans-plomb 95-E10 est à 1.71 euro
Parmi toutes les stations-services dont les prix ont été actualisés ce mercredi 11 mars sur le site gouvernemental, c'est en Bretagne que l'on peut trouver celle où le litre de sans-plomb 95-E10 se vend le moins cher. Et plus précisément dans le département du Finistère, dans la ville de Quimperlé. Dans la station Leclerc, située rue de Pont-Aven, les automobilistes peuvent trouver le carburant préféré des Français à 1,71 euro, un prix très inférieur aux 2 euros le litre constatés dans de très nombreux points de vente d'essence en France.
11/03/26 - 16:57 - 400 millions de barils de pétrole équivaut à 20 jours d'exportation via le détroit d'Ormuz selon Macron
Alors que les pays membres de l'Agence internationale de l’énergie (AIE) ont débloqué ce mercredi 11 mars 400 millions de barils de pétrole issus ses stocks stratégiques, Emmanuel Macron a fait savoir à l'issue d'une visioconférence avec les dirigeants des pays du G7 que cette quantité d'or noir était équivalait au volume de vingt jours d'exportation par le détroit d'Ormuz. Pour rappel, ce détroit hautement stratégique coincé entre l'Iran et Oman voit passer chaque jour 20% de la production mondiale de pétrole. Mais il est actuellement sous le contrôle du régime iranien qui menace de bombarder les navires qui l'emprunteraient pour transporter du pétrole.