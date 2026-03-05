Prix de l'essence : jusqu'où ca va grimper ? Bonne nouvelle, un plafond est déjà atteint

En quelques jours, les prix des carburants ont grimpé dans la foulée du déclenchement de la guerre en Iran. Ils ont même grimpé si vite qu'un plafond important a été atteint avant même le week-end, cachant une (maigre) bonne nouvelle pour les automobilistes.

Les prix de l'essence s'envolent depuis les frappes israélo-américaines contre l'Iran le week-end dernier, créant une onde de choc sur les marchés pétroliers mondiaux. Et cela se fait déjà nettement sentir sur les prix pratiqués à la pompe sur le gazole comme sur le sans-plomb. En quelques jours seulement, le prix du litre de gazole a bondi de 16 centimes pour atteindre 1,8820 euro le litre en moyenne nationale, tandis que le sans plomb 95-E10 grimpait de 7 centimes à 1,7858 euro. Une hausse brutale des prix de l'essence qui ravive les inquiétudes des automobilistes, particulièrement en région parisienne où 30% des stations affichaient déjà un gazole au-delà de la barre symbolique des deux euros selon Le Figaro.

Face à cette flambée, le gouvernement avait convoqué jeudi les distributeurs de carburants à Bercy ce jeudi. Roland Lescure, ministre de l'Économie, a reçu TotalEnergies, Carrefour, Auchan et Les Mousquetaires pour "s'assurer que l'évolution des prix à la pompe correspond à l'évolution des prix du baril de pétrole actuellement observée". Le message était clair : pas question de laisser les marges s'envoler sur le dos des consommateurs. La DGCCRF a d'ailleurs été missionnée pour intensifier ses contrôles quotidiens.

Pourtant, une surprise de taille attend les automobilistes. Alors que tout laisse présager une escalade incontrôlable des tarifs, un plafond invisible semble déjà freiner cette hausse. TotalEnergies a annoncé jeudi soir au Figaro maintenir son dispositif de plafonnement à 1,99 euro le litre, mis en place depuis 2023. Avec la hausse rapide, ce bouclier tarifaire s'applique d'ailleurs déjà dans plusieurs dizaines de stations du réseau, de Chatou dans les Yvelines à Belfort, en passant par Vénissieux, Ploemeur ou Gravelines, selon les relevés quotidiens du ministère des Transports. Paradoxalement, ce prix maximal de 1,99 euro, initialement conçu comme un plafond de protection, devient aujourd'hui le niveau vers lequel convergent naturellement les prix du marché. Comment réagiront les concurrents ? Les autres distributeur sont sous pression. Seront-ils contraints de limiter leurs hausses pour rester compétitifs ? Combien de temps ce plafonnement pourra-t-il être maintenu ?

Pourquoi la guerre en Iran a-t-elle un impact aussi rapide sur les prix de l'essence ?

Pourquoi le conflit au Moyen-Orient, déclenché samedi matin par l'attaque menée conjointement par les États-Unis et Israël sur l'Iran, risque de donner des sueurs froides aux automobilistes ? Tout simplement car l'Iran figure parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Les attaques que le pays subit pourraient fragiliser ses infrastructures et in fine réduire sa production estimée à 3.3 millions de barils de pétrole par jour.

A cela s'ajoute la décision prise par les gardiens de la Révolution de bloquer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et Oman par lequel transite chaque jour le pétrole du Moyen-Orient vers le reste du globe. Environ 20 millions de barils passent quotidiennement par ce haut lieu stratégique !

Dimanche soir, plusieurs dizaines de pétroliers étaient bloqués dans les eaux proches du détroit, dans l'impossiblité de le franchir en toute sécurité pour venir se charger en pétrole. Le blocage prolongé du détroit d'Ormuz serait catastrophique pour l'économie mondiale. Le prix du baril de Brent - la principale référence mondiale pour coter le prix du pétrole brut – verrait ses prix flamber en raison de la pénurie d'or noir. L'Opep+, l'organisation des principaux producteurs de pétrole, a d'ores et déjà anticipé le coup en augmentant la production prévue pour le mois d'avril. De quoi limiter l'impact sur une hausse du prix de l'essence ?

Le blocage du détroit de l'Ormuz sur le long terme par les Iraniens paraît de plus assez peu plausible. L'Iran se couperait de ses propres revenus pétroliers qui constituent une part essentielle de son budget national. Sans compter qu'une réaction militaire des États-Unis pour rouvrir le passage semblerait quasi certaine. Elle a même en partie déjà débuté, le président américain Donald Trump ayant annoncé dimanche soir que son armée a coulé 9 navires iraniens. Malgré cela, le prix du baril de Brent connaît déjà une forte hausse en ce début de semaine, signe de la nervosité des marchés.

Prix de l'essence : quels tarifs à la pompe ces prochains jours ? A combien sera le litre de Sans-Plomb 95 et de diesel ?

Fin 2025, le prix de l'essence était au plus bas depuis plus de trois ans en France. Le litre du diesel et du Sans-Plomb 95 s'affichait sous les 1 euro 60, une première depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Le baril de Brent se vendait autour des 60 euros. Ce lundi 2 mars 2026, le tarif du baril de Brent a brièvement dépassé les 80 euros avant de se stabiliser autour de 78 euros, soit une hausse d'à peu près 30 % par rapport au mois de décembre. Selon l'expert Thierry Bros, professeur à Sciences Politiques contacté par Le Parisien, une hausse de 10 % du prix baril se traduit par une augmentation de 5 % à la pompe. A l'heure actuelle, on pourrait donc s'attendre à une flambée du prix du litre à hauteur de 15 %, soit environ 25 centimes plus cher qu'il y a trois mois.

Le litre de carburant va-t-il dépasser les 1 euro 85 dès les prochains jours ? Sans doute même si chaque pays dispose de stocks stratégiques - environ 90 jours d'importation - gérés par l'Agence internationale de l'énergie qui s'en sert comme filet de sécurité. Pour qu'une véritable crise énergétique s'annonce – le prix du gaz flambe aussi – il faudrait que le conflit dure, ce que l'on ne peut toutefois pas exclure aujourd'hui.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Il faudra encore patienter un peu pour savoir si le conflit au Moyen-Orient peut influer durablement sur le prix des carburants que l'on trouve dans nos stations-services. Les prix ont déjà nettement grimpé en quelques jours : 7 centimes en moins d'une semaine sur le prix du litre de sans-plomb 95 et 16 centimes sur le gazole. Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.