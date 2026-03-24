Prix du carburant : ce mardi, quels sont les prix de l'essence ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous
Quels sont les prix du carburant cette semaine, où et comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.
Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'ou ? Trois semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant. La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.
Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?
Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
10:34 - A Rennes et en Ille de Vilaine, quel prix pour le gazole ce mardi ?
En Ille-et-Vilaine (35), notre relevé de ce mardi 24 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations proposant les tarifs de gazole les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
- Super U Dol-de-Bretagne, rue du Docteur Gringoire, Dol-de-Bretagne (35120) : 2,079 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/03 à 11h39)
- Utile La Fresnais, rue des Frênes, La Fresnais (35111) : 2,089 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 07h24)
- TotalEnergies Relais Barre Thomas, 202 route de Lorient, Rennes (35000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais Île de France, avenue Charles Tillon, Rennes (35000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais Rennes Leclerc, 124 avenue du Général Leclerc, Rennes (35000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
09:59 - Seine-Saint-Denis : voici les stations-essence les moins chères pour faire le plein de gazole
En Seine-Saint-Denis (93), notre relevé de ce mardi 24 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations proposant les tarifs de gazole les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
- TotalEnergies Relais Bobigny Aragon, 54 avenue Louis Aragon, Bobigny (93000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais Montreuil Sueur, 48-54 boulevard Théophile Sueur, Montreuil (93100) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais de l'Amitié, 86 rue de Paris, Montreuil (93100) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais des Soudoux, 12/14 boulevard Gabriel Péri, Rosny-sous-Bois (93110) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais de la Courneuve Est, autoroute A1 aire de la Courneuve Est, La Courneuve (93120) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 09h00)
09:45 - En Seine-Saint-Denis, voici les stations-essence les moins chères ce mardi 24 mars
En Seine-Saint-Denis (93), notre relevé de ce mardi 24 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations proposant les tarifs de SP95-E10 les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
- TotalEnergies Relais de la Courneuve Ouest, autoroute A1 aire de la Courneuve Ouest, La Courneuve (93120) : 1,925 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- Esso Maréchaux, 86 avenue de Lattre de Tassigny, Épinay-sur-Seine (93800) : 1,955 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 06h41)
- Intermarché Noisy-le-Grand, 4 boulevard du Maréchal Foch, Noisy-le-Grand (93160) : 1,959 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 08h20)
- Carrefour Livry-Gargan, 2 allée de l'Est, Livry-Gargan (93190) : 1,960 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 11h48)
- TotalEnergies Relais Tremblay-en-France, 62-68 route des Petits Ponts, Tremblay-en-France (93290) : 1,961 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
09:34 - Et pour le sans-plomb 95 E10, quels prix dans les Bouches du Rhône ce mardi ?
Dans les Bouches-du-Rhône (13), le SP95-E10 affiche des tarifs variés en ce mardi 24 mars. Notre relevé, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, identifie les cinq stations les plus compétitives du département sur ce carburant. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
- Auchan Le Rove, RN598 la Carrairade, Le Rove (13740) : 1,905 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 19h31)
- TotalEnergies Relais des Cigales, 99 avenue de Stalingrad, Arles (13200) : 1,924 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais Arles Libération, 12 avenue de la Libération, Arles (13200) : 1,924 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais La Crau, RN 113 ZAC de la Crau, Salon-de-Provence (13300) : 1,928 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
- TotalEnergies Relais Pont de l'Arc, RN8 Pont de l'Arc, Aix-en-Provence (13090) : 1,931 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
09:31 - Quel prix du gazole ce mardi dans les Bouches du Rhône ?
Dans les Bouches-du-Rhône (13), les prix du gazole restent orientés à la hausse en ce mardi 24 mars. Notre relevé, effectué via prix-carburants.gouv.fr, passe en revue les stations les plus compétitives du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 mars 2026 ont été écartées de ce classement. Voici le top 5 pour trouver les prix les moins chers pour les voitures diesel :
- Auchan Le Rove, RN598 la Carrairade, Le Rove (13740) : 2,058 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 19h31)
- Relais des Olives Garoucha, 281 avenue des Olives, Marseille (13013) : 2,089 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 14h00)
- Escadrille Garoucha, route Nationale 113, Salon-de-Provence (13300) : 2,089 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 10h00)
- Intermarché La Ciotat, quartier Pignet du Rohan, La Ciotat (13600) : 2,089 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 13h04)
- TotalEnergies Relais Plombières, 83 boulevard de Plombières, Marseille (13003) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/03 à 00h01)
Attention, les prix sont susceptibles d'évoluer très vite durant la journée. Vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
23/03/26 - 14:02 - Les cinq stations-services les moins chères à Montpellier et dans l'Hérault pour le Sans-Plomb 95-E10
Il est possible de trouver le litre de Sans-Plomb 95-E10 à moins de 1.93 euro ce lundi 23 mars dans le département de l'Hérault (34). Notre relevé, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, vous indique les cinq stations-services les plus avantageuses dans les environs de Montpellier, bien que ces tarifs restent plus élevés de 20 à 30 centimes par rapport à ceux pratiqués avant le début du conflit au Moyen-Orient. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
1. SAS Carburado Frontignan, 93 avenue Maréchal Juin, Frontignan (34110) : 1,928 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 08h26)
2. Super U Ganges, quartier des Calquières, Ganges (34190) : 1,929 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 07h39)
3. Carrefour Le Crès, route de Nîmes, Le Crès (34920) : 1,939 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 08h55)
4. Carrefour Contact Sauvian, 2 route de Béziers, Sauvian (34410) : 1,946 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 13h55)
5. Carrefour Market Marseillan, route de Bessan, Marseillan (34340) : 1,949 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 09h58)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
23/03/26 - 13:37 - Où trouver le litre de gasoil le moins cher du côté de Montpellier ce lundi ?
Les prix du gasoil peuvent varier sensiblement d'une station-service à l'autre dans le département de l'Hérault (34). Notre relevé de ce lundi 23 mars, effectué grâce au site prix-carburants.gouv.fr, identifie les cinq stations les plus compétitives dans les environs de Montpellier. Les stations-services n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
1. Intermarché Agde, route de Sète, Agde (34300) : 2,019 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 08h05)
2. Spar Aniane, route de Saint-Guilhem, Aniane (34150) : 2,050 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 14h25)
3. Intermarché Villemagne-l'Argentière, route de Bédarieux, Villemagne-l'Argentière (34600) : 2,054 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 09h22)
4. Netto Florensac, 2 rue des Acacias, Florensac (34510) : 2,069 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h18)
5. Super U Ganges, quartier des Calquières, Ganges (34190) : 2,072 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 07h39)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
23/03/26 - 10:51 - A combien s'affiche le litre de Sans-Plomb 95-E10 en Gironde et à Bordeaux ce 23 mars ?
Si vous devez faire le plein à Bordeaux ou dans ses environs en ce début de semaine, certaines stations-services peuvent vous permettre de faire de petites économies. Notre relevé, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, passe en revue les stations les mieux placées du département avec plusieurs points de vente où le litre de Sans-Plomb 95-E10 est sous la barre des 1,90 €/L. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement.
1. SAS Lagrua La Teste, rue Lagrua, La Teste-de-Buch (33260) : 1,874 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 10h31)
2. Carrefour Libourne, route de Castillon, Libourne (33500) : 1,890 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 00h40)
3. Leclerc Le Pian-Médoc, route de Pauillac, Le Pian-Médoc (33290) : 1,898 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 08h35)
4. Intermarché Pauillac, 21 rue de la République, Pauillac (33250) : 1,899 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 04h00)
5. Avia XPress Picoty Réseau, avenue des Industries, Ambarès-et-Lagrave (33440) : 1,899 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 23h50)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.