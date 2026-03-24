Prix du carburant : ce mardi, quels sont les prix de l'essence ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Quels sont les prix du carburant cette semaine, où et comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'ou ? Trois semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant. La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.

Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.