Prix du carburant : comment trouver les stations les moins chères près de chez vous ?

La situation confuse au Moyen-Orient n'a pas abouti à une baisse des prix de l'essence comme espéré. Voici la carte de toutes les stations-services avec les tarifs près de chez vous.

Alors que les prix des carburants ont explosé depuis le 28 février, jour du début de la guerre en Iran, au point que le litre de gasoil approchait les… 3 euros dans certaines stations-services, l’annonce d’un cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l’Iran a mis une lueur d'espoir pour les automobilistes. La joie a été de courte durée car les prix n'ont finalement pas vraiment baissé durant le week-end du 11 et 12 avril avec une maigre baisse de quelques centimes par endroit, et une stagnation des prix ailleurs. Qu'en est-il ce week-end, qui marque le début des vacances scolaires pour la zone C, qui concerne notamment la région parisienne ?

Les prix vont-ils à nouveau grimper ? C'est une possibilité alors que la situation dans le détroit d'Ormuz reste confuse et que les cours du pétrole ont de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril en début de semaine. L'amélioration de la situation en fin de semaine ne devrait donc pas avoir d'effet immédiat ce week-end. Selon Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières interrogée par La Dépêche, "il y a de fortes chances que les prix repartent à la hausse. (...) La crise énergétique passe d’abord par les prix du baril et par leur transmission progressive au consommateur final. Même si les variations internationales ne se répercutent pas instantanément, elles finissent toujours par atteindre la pompe. Les marges de manœuvre des distributeurs sont limitées, et la tendance globale des marchés reste orientée à la hausse, ce qui laisse attendre de nouvelles augmentations dans les semaines à venir."

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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