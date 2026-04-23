Prix du carburant : de légères baisses à la pompe, découvrez les stations les moins chères près de chez vous

La situation tendue au Moyen-Orient et la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz continuent d'influencer les marchés pétroliers. Découvrez la carte des stations-service proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.

Après plusieurs semaines de forte hausse, les prix du carburant ont commencé à diminuer dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. La chute du prix du baril de pétrole a incité le gouvernement à appeler les distributeurs à répercuter cette baisse à la pompe. Un décret de plafonnement des marges est même prêt en cas de retard, mais le ministre de l’économie, Roland Lescure, espère ne pas avoir à l’utiliser.

Le diesel a déjà reculé de près de 20 centimes depuis son plus haut niveau et l’objectif du gouvernement est que les prix baissent aussi vite qu’ils ont monté afin de soulager le budget des automobilistes. Mais la situation toujours très incertaine au Moyen-Orient - avec les mêmes difficultés pour les pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz - fait qu'il est très difficile de savoir si cette déflation va se poursuivre.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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