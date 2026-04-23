Prix du carburant : de légères baisses à la pompe, découvrez les stations les moins chères près de chez vous
La situation tendue au Moyen-Orient et la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz continuent d'influencer les marchés pétroliers. Découvrez la carte des stations-service proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.
Après plusieurs semaines de forte hausse, les prix du carburant ont commencé à diminuer dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. La chute du prix du baril de pétrole a incité le gouvernement à appeler les distributeurs à répercuter cette baisse à la pompe. Un décret de plafonnement des marges est même prêt en cas de retard, mais le ministre de l’économie, Roland Lescure, espère ne pas avoir à l’utiliser.
Le diesel a déjà reculé de près de 20 centimes depuis son plus haut niveau et l’objectif du gouvernement est que les prix baissent aussi vite qu’ils ont monté afin de soulager le budget des automobilistes. Mais la situation toujours très incertaine au Moyen-Orient - avec les mêmes difficultés pour les pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz - fait qu'il est très difficile de savoir si cette déflation va se poursuivre.
Quel plafonnement chez TotalEnergies ?
Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
11:35 - Le litre de gasoil s'affiche sous les 2 euros à proximité de Bordeaux
Les prix du gasoil ont sensiblement baissé à la pompe dans le département de la Gironde (33) si bien qu'il est possible de trouver le litre sous les 2 euros dans plusieurs stations-services. Notre relevé de ce jeudi 23 avril, réalisé via le site prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations proposant les tarifs de gasoil les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 avril 2026 ont été écartées de ce classement.
1. Auchan Bouliac, rue de la Gabarre, Bouliac (33270) : 1,981 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 08h45)
2. Leclerc Ambarès-et-Lagrave, RN 10, Ambarès-et-Lagrave (33440) : 1,981 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 07h00)
3. Leclerc Sainte-Eulalie, centre commercial Grand Tour, Sainte-Eulalie (33560) : 1,981 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 07h00)
4. Leclerc La Teste-de-Buch, avenue de l'Europe, La Teste-de-Buch (33260) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 09h44)
5. Auchan Bordeaux le Lac, avenue des 40 Journaux, Bordeaux (33300) : 1,991 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 10h50)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
10:12 - Quel est le prix du gasoil à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône ce jeudi 23 avril ?
Les baisses à la pompe sur le gasoil demeurent assez contenus dans le département des Bouches-du-Rhône (13). Si son prix a bien diminué de quelques centimes, notre relevé de ce jeudi 23 avril, réalisé avec le site prix-carburants.gouv.fr, montre qu'il demeure impossible de trouver des stations-services à Marseille et dans ses environs qui vendent le litre à moins de 2 euros et même à moins 2 euros et 5 centimes. Retrouvez les cinq stations qui proposent les tarifs de gasoil les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 avril 2026 ont été écartées de ce classement.
1. Leclerc Marignane, chemin Saint-Pierre, Marignane (13700) : 2,072 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 09h56)
2. Leclerc Vitrolles, rue Bel Air, Vitrolles (13127) : 2,073 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 21h40)
3. Carrefour Vitrolles, RN 113, Vitrolles (13127) : 2,073 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 10h07)
4. Leclerc Marseille Roy d'Espagne, chemin du Roy d'Espagne, Marseille (13009) : 2,079 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 08h43)
5. Intermarché Marseille Valmante, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Marseille (13009) : 2,085 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 09h34)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
22/04/26 - 12:38 - Le litre de gasoil à moins de 2 euros dans le Nord et à Lille : où peut-on le trouver ?
Si vous roulez dans un véhicule diesel dans le département du Nord (59), sachez qu'il est possible de trouver des stations-services qui écoulent le litre de gasoil à moins de 2 euros ce mercredi 22 avril. Si on reste encore loin des tarifs d'avant la guerre en Iran, cela reste plus intéressant qu'il y a quelques jours. Notre relevé, effectué avec les données du site prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq points de vente les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 19 avril 2026 ont été écartées de ce classement.
1. Intermarché Mons-en-Barœul, 25 rue Franklin, Mons-en-Barœul (59370) : 1,971 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/04 à 12h26)
2. Leclerc Saint-Amand-les-Eaux, ZA du Mont des Bruyères rocade nord, Saint-Amand-les-Eaux (59230) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 08h00)
3. Intermarché La Gorgue, avenue des Aulnes, La Gorgue (59253) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/04 à 09h56)
4. Leclerc Orchies, rue Claude Jean, Orchies (59310) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/04 à 08h26)
5. Intermarché Jeumont, 940 rue du Maréchal Leclerc, Jeumont (59460) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 10h24)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.