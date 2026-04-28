Prix du carburant : enfin des baisses à venir ? Les stations les moins chères près de chez vous
Si l'incertitude demeure sur l'évolution du conflit en Iran et des tensions au Moyen-Orient, le gouvernement appelle à des baisses du prix des carburants en France. Quels sont les prix actuels ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.
Après plusieurs semaines de forte hausse, les prix du carburant ont commencé à diminuer dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. La chute du prix du baril de pétrole a incité le gouvernement à appeler les distributeurs à répercuter cette baisse à la pompe. Un décret de plafonnement des marges est même prêt en cas de retard, mais le ministre de l’économie, Roland Lescure, espère ne pas avoir à l’utiliser. Mardi 28 avril, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a appelé les distributeurs à "être raisonnables" et "avoir un comportement éthique. Il y a eu des hausses très rapides au départ. Les baisses doivent être répercutées aussi vite que les hausses l'ont été", a-t-elle souligné sur France info.
Le diesel a déjà reculé de près de 20 centimes depuis son plus haut niveau et l’objectif du gouvernement est que les prix baissent aussi vite qu’ils ont monté afin de soulager le budget des automobilistes. Mais la situation toujours très incertaine au Moyen-Orient - avec les mêmes difficultés pour les pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz - fait qu'il est très difficile de savoir si cette déflation va se poursuivre.
Quel plafonnement chez TotalEnergies ?
Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
09:32 - Le ministre de l'Economie n'écarte aucun scénario, même le pire concernant l'approvisionnement en pétrole
Le ministre de l'Economie Roland Lescure s'est montré rassurant sur l'approvisionnement immédiat en carburant mais n'écarte aucune piste ou scénario pour les prochaines semaines. "On se prépare à tout a-t-il expliqué au micro de France Inter. "Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 2 ou 3 mois, donc il faut qu'on se prépare à toutes les opportunités c'est à dire se préparer au meilleur (…) comme se préparer à un scénario dans lequel le détroit d'Ormuz serait fermé de manière durable".
09:21 - Maud Bregeon appelle à des baisses rapides du prix de l'essence
Interrogée par France Info ce mardi matin, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement demandait aux "distributeurs d'être raisonnables et d'avoir un comportement éthique. Il y a eu des hausses très rapides au départ. Les baisses doivent être répercutées aussi vite que les hausses l'ont été", a-t-elle souligné.
24/04/26 - 15:10 - Où trouver le Sans Plomb 95-E10 le moins cher à Lyon et dans le Rhône ?
Si le litre de Sans Plomb 95-E10 ne flirte plus partout avec les 2 euros depuis quelques jours, il reste à un tarif très élevé comparé à son prix avant le début du conflit au Moyen-Orient. Dans le Rhône (69), notre relevé réalisé à l'aide du site prix-carburants.gouv.fr vous permet de trouver les cinq stations-services où le SP95-E10 le moins cher du département ce vendredi 24 avril. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 21 avril 2026 ont été écartées de ce classement.
1. TotalEnergies Relais Saint-Hubert, 91 route de Grenoble, Saint-Priest (69800) : 1,918 €/L (Dernière mise à jour des prix le 24/04 à 10h37)
2. Carrefour Vaulx-en-Velin, 236 avenue Franklin Roosevelt, Vaulx-en-Velin (69120) : 1,937 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/04 à 16h41)
3. Leclerc Saint-Georges-de-Reneins, Les Vernailles, 110 rue de l'Industrie, Saint-Georges-de-Reneins (69830) : 1,940 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 08h55)
4. Netto Saint-Jean-d'Ardières, 260 rue du Parc Saint-Jean, Saint-Jean-d'Ardières (69220) : 1,952 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/04 à 14h28)
5. Leclerc Genay, rue Ampère, Genay (69730) : 1,952 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/04 à 16h26)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.