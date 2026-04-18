Prix du carburant : enfin une baisse à venir pour l'essence, la carte des stations les moins chères près de chez vous

La situation confuse au Moyen-Orient pourrait enfin laisser entrevoir une baisse des prix de l'essence, comme espéré. Voici la carte des stations-service avec les tarifs les plus bas près de chez vous.

Alors que les prix des carburants avaient fortement grimpé ces dernières semaines, avec un litre de gazole frôlant parfois les 2 euros, la situation évolue avec l’annonce de la réouverture du détroit d’Ormuz, passage stratégique du pétrole mondial. Cette décision a immédiatement détendu les marchés, faisant reculer le baril de Brent sous les 80 dollars.

Pour l’économiste Philippe Chalmin, interrogé sur RTL, cette évolution pourrait marquer le début d’un apaisement. Il évoque “quelques lumières au bout du tunnel”, tout en restant prudent. Selon lui, si la situation se stabilise, les effets pourraient commencer à se faire sentir à la pompe d’ici la fin de semaine prochaine, le temps que les ajustements se répercutent.

Il estime qu’une baisse d’environ 10 centimes par litre est possible à terme, mais rappelle que tout dépendra de la confirmation de la détente géopolitique et de la fluidité des livraisons de pétrole et de produits raffinés.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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