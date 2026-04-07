Prix du carburant : Fin du plafonnement des prix chez TotalEnergies. Où trouver l'essence la moins chère chez vous ?

Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant durant tout le long week-end de Pâques ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.

Le litre de Sans-Plomb 95-E10 à 1.99 euro et celui de gasoil à 2.09 euros chez TotalEnergies, c'est fini ! A partir du 7 avril, le grand groupe pétrolier a décidé de ne plus plafonner les prix des deux carburants les plus utilisés par les automobilistes. Les conséquences vont être douloureuses pour les Français qui depuis quelques semaines se ruaient dans les stations-services Total pour trouver les tarifs les plus compétitifs dans le contexte de la flambée des prix consécutive au conflit au Moyen-Orient.

Alors qu'il s'affichait autour des 1.70 euro avant la guerre en Iran, le litre de gasoil a dépassé les 2.20 euros de moyenne sur le territoire national, un seuil jamais atteint depuis que le gouvernement a instauré un suivi régulier des tarifs en 1985. Le SP 95-E10 a quant à lui augmenté d'un petit peu plus de 25 centimes. Une hausse brutale que le plafonnement des prix pratiqué par TotalEnergies permettait d'amortir un peu...

Au-delà de l'explosion des prix, un autre problème guette le pays : la pénurie de carburant. Si le gouvernement se veut rassurant, de plus en plus de stations-services font face à des ruptures de stock temporaires, souvent de quelques heures. Le groupe TotalEnergies était plus particulièrement concerné du fait des affluences extraordinaires dans ses stations-services, ce qui pourrait changer avec des prix désormais équivalents à la concurrence.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 e euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.09 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2.50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.