Prix du carburant : l'aide pour les "gros rouleurs" passe à 100 euros à partir du 1er juin, Total Energies bloque toujours ses prix
Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.
L'aide destinée aux "gros rouleurs", à laquelle environ 3 millions de Français sont éligibles, est doublée à partir de ce lundi 1er juin, passant de 50 à 100 euros. Cette mesure, annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 21 mai, a été publiée au Journal officiel samedi 30 mai. Cette indemnité est réservée aux travailleurs modestes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros et qui effectuent au moins 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler quotidiennement ou plus de 8 000 kilomètres par an.
De son côté, le groupe pétrolier TotalEnergies a également annoncé à la fin du mois de mai prolonger le plafonnement de ses tarifs afin de soulager les automobilistes qui ont vu les prix des carburants exploser depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Les tarifs du Sans Plomb 95-E10 et du gasoil restent donc plafonnés, respectivement à 1.99 euro et 2.25 euros le litre, durant tout le mois de juin.
Par ailleurs, Total a fait savoir qu'il allait renouveler son opération "prix unique" à l'occasion des week-ends de la fête des mères (30-31 mai) et de la fête des pères (20-21 juin) comme il l'avait fait à l'occasion de tous les ponts du mois de mai. A cette occasion le litre de Sans Plomb 95-E10 sera toujours vendu à 1.99 euro mais celui du gasoil sera baissé de 16 centimes pour s'afficher à 2.09 euros.
Quel plafonnement chez TotalEnergies ?
TotalEnergies plafonne encore ses tarifs à la pompe mais a décidé depuis le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, de relever celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros à partir de la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement serait prolongé tant que la crise au Moyen-Orient se poursuivrait.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
Le jeudi 21 mai, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie a refait un point sur l'évolution des prix des carburants. Elle a noté une légère baisse et une stabilisation sur le gasoil "autour de 2,15 euros, 2,16 euros le litre", après un pic 2,40 euros le litre atteint début avril. "On observe en revanche une légère augmentation sur l’essence", a-t-elle ajouté confirmant les tendances observées à la pompe.
09:45 - Du Sans Plomb 95-E10 à moins de 1.99 euro à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône : où le trouver ?
À la recherche du Sans Plomb 95-E10 au meilleur prix dans les Bouches-du-Rhône (13) ? Sachez que vous pouvez en trouver moins cher que dans les stations-services du groupe TotalEnergies qui continue de plafonner le tarif du litre à 1.99 euro. Voici notre nouveau palmarès des cinq points de vente les plus compétitifs du département ce lundi 1er juin, réalisé à partir des données de prix-carburant.gouv.fr. Comme à chaque relevé, nous avons mis de côté les stations dont les tarifs n'ont pas été actualisés au cours des 72 dernières heures pour vous proposer un classement le plus juste possible.
1. Super U Coju La Fare-les-Oliviers, avenue des Puisatiers (13580) : 1,960 €/L (Dernière mise à jour des prix le 01/06 à 09h44)
2. Carrefour Le Merlan, avenue Prosper Mérimée (13014) : 1,980 €/L (Dernière mise à jour des prix le 01/06 à 09h28)
3. Sodiplan Leclerc, Plan de Campagne (13480) : 1,984 €/L (Dernière mise à jour des prix le 01/06 à 09h12)
4. Maridis Leclerc Marignane, chemin Saint-Pierre (13700) : 1,984 €/L (Dernière mise à jour des prix le 30/05 à 08h05)
5. Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, RN 568 (13220) : 1,985 €/L (Dernière mise à jour des prix le 01/06 à 00h43)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.
29/05/26 - 08:56 - Le litre de diesel à mois de 2 euros à Paris : dans quelles stations-services ?
La baisse des prix des carburants dans le pays se fait également ressentir à Paris où les tarifs à la pompe sont souvent plus élevés qu'ailleurs. Si vous habitez dans la capitale et que vous cherchez à faire le plein de gasoil, voici notre nouveau top 5 des stations les plus abordables ce vendredi 29 mai, dressé à partir des relevés du site prix-carburant.gouv.fr. Fidèles à notre méthodologie, nous avons écarté du classement les stations dont les tarifs n'ont pas été remis à jour au cours des 72 dernières heures.
1. Relais Vincent Auriol TotalEnergies Access, 181 boulevard Vincent Auriol (75013) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 29/05 à 00h01)
2. Esso Frères Voisins, 19 boulevard des Frères Voisins (75015) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 29/05 à 07h41)
3. Levallois Distribution Leclerc, 2/10 boulevard Fort de Vaux (75017) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 28/05 à 16h22)
4. Esso Louis Blanc, 2/6 rue Louis Blanc (75010) : 2,023 €/L (Dernière mise à jour des prix le 29/05 à 06h31)
5. Esso Lyon Rapée, 36 quai de la Rapée (75012) : 2,044 €/L (Dernière mise à jour des prix le 29/05 à 06h31)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.