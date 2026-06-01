Prix du carburant : l'aide pour les "gros rouleurs" passe à 100 euros à partir du 1er juin, Total Energies bloque toujours ses prix

Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.

L'aide destinée aux "gros rouleurs", à laquelle environ 3 millions de Français sont éligibles, est doublée à partir de ce lundi 1er juin, passant de 50 à 100 euros. Cette mesure, annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 21 mai, a été publiée au Journal officiel samedi 30 mai. Cette indemnité est réservée aux travailleurs modestes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros et qui effectuent au moins 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler quotidiennement ou plus de 8 000 kilomètres par an.

De son côté, le groupe pétrolier TotalEnergies a également annoncé à la fin du mois de mai prolonger le plafonnement de ses tarifs afin de soulager les automobilistes qui ont vu les prix des carburants exploser depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Les tarifs du Sans Plomb 95-E10 et du gasoil restent donc plafonnés, respectivement à 1.99 euro et 2.25 euros le litre, durant tout le mois de juin.

Par ailleurs, Total a fait savoir qu'il allait renouveler son opération "prix unique" à l'occasion des week-ends de la fête des mères (30-31 mai) et de la fête des pères (20-21 juin) comme il l'avait fait à l'occasion de tous les ponts du mois de mai. A cette occasion le litre de Sans Plomb 95-E10 sera toujours vendu à 1.99 euro mais celui du gasoil sera baissé de 16 centimes pour s'afficher à 2.09 euros.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

TotalEnergies plafonne encore ses tarifs à la pompe mais a décidé depuis le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, de relever celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros à partir de la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement serait prolongé tant que la crise au Moyen-Orient se poursuivrait.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Le jeudi 21 mai, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie a refait un point sur l'évolution des prix des carburants. Elle a noté une légère baisse et une stabilisation sur le gasoil "autour de 2,15 euros, 2,16 euros le litre", après un pic 2,40 euros le litre atteint début avril. "On observe en revanche une légère augmentation sur l’essence", a-t-elle ajouté confirmant les tendances observées à la pompe.

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