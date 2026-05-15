Prix du carburant : mais où sont les stations les moins chères autour de chez vous aujourd'hui ?

Comment trouver les meilleurs prix de l'essence près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.

Le gouvernement va-t-il annoncer de nouvelles mesures pour endiguer la hausse des prix du carburant ? Un décret de plafonnement des marges a été préparé en cas de baisse des cours sans impact à la pompe, mais le ministre de l’Economie, Roland Lescure, espère ne pas avoir à l’utiliser.

Les prix ne baissent pas en tout cas depuis le début du mois de mai. Une nouvelle réunion avec les distributeurs a eu lieu le lundi 4 mai, sans que n'en sortent de nouvelles annonces. Depuis, le Premier ministre Sébastien Lecornu a laissé entendre que de nouveaux dispositifs pourraient être annoncés. Il a surtout assuré mardi 12 mai que les recettes fiscales de l'Etat étaient en baisse par rapport à ces dernières semaines. "Sur les 10 premiers jours du mois de mai, les recettes liées au carburant reculent d'environ 300 millions d'euros, sous l'effet d'une forte baisse de la consommation (-30%)". Visiblement, les Français ont tranché et moins roulé ces derniers jours pour limiter l'effet des prix du carburant sur leur budget. Même avec les grands week-ends de mai...

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a ensuite précisé que ce plafonnement, qui devait se terminer fin avril, serait prolongé jusqu'a la fin du mois de mai.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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