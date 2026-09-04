Prix du carburant : nouvelle flambée des tarifs à la pompe, va-t-on vers un nouveau record ?

Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.

La reprise des opérations militaires entre les Etats-Unis et l'Iran au coeur de l'été a eu des conséquences sur des millions d'automobilistes à travers le monde. Lancée par Téhéran dès le début du conflit en février 2026, la fermeture du détroit d'Ormuz, lieu hautement stratégique pour le transport du pétrole, continue d'impacter fortement le prix du baril d'or noir et in fine celui des carburants dans nos stations-services.

Alors que les tarifs de l'essence et du gasoil avaient connu une baisse sensible avant la période estivale, les nouvelles crispations entre l'administration de Donald Trump et le régime iranien ont provoqué une nouvelle inflation des prix. Le 4 septembre, à la fin de la semaine de rentrée, le prix moyen du litre de Sans-Plomb 95-E10 atteignait 2.08 euros en France quand celui du diesel avoisinait les 2.25 euros. Un niveau qui n'avait plus été vu depuis le printemps et la hausse continue du baril de Brent, supérieur à 90 dollars, ne laisse rien présager de bon.

Afin de soutenir les automobilistes les plus dépendants de leur véhicule, le gouvernement, par la voix de la ministre déléguée à l'Énergie Maud Bregeon, a annoncé le 3 septembre la prolongation des aides destinées aux "grands rouleurs", lesquelles devaient initialement s'arrêter le 31 août. Ce dispositif, qui verse une indemnité de 100 euros aux travailleurs modestes qui utilisent leur véhicule quotidiennement pour aller travailler, cible environ 3 millions de personnes. La ministre a par ailleurs répété que le gouvernement écartait toute mesure de blocage des prix ou de baisse générale des taxes sur les carburants, invoquant la contrainte budgétaire et le risque de pénurie.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

TotalEnergies a très vite pris la décision de plafonner ses tarifs quand le baril de pétrole a flambé avec le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Le géant de l'hydrocarbure souhaite le faire tant que le conflit au Moyen-Orient aura un impact significatif sur le prix des carburants. Le litre de Sans Plomb 95-E10 s'affiche ainsi à 1.99 euro dans les 3 300 stations-services du groupe pétrolier particulièrement prisées depuis six mois. Le prix du litre de gasoil est quant à lui bloqué à 2.25 euros dans tous les points de vente TotalEnergies.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr, permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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