Prix du carburant : nouvelles aides et tarifs encore bloqués chez Total, quels prix à la pompe ?

Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.

Le prix du carburant est toujours à plus de deux euros le litre dans la plupart des stations-essence françaises. Conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient qui "va durer" a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu, ce jeudi 21 mai en conférence de presse. Le gouvernement, qui a déjà mis en place certaines mesures face à l'augmentation des prix des carburants, a annoncé la reconduction de l’aide forfaitaire aux carburants pour les transports routiers, les pêcheurs, le secteur agricole et celui du BTP pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au mois d'août.

Surtout, la prime carburant employeur a été "renforcée" et passe de 300 à 600 euros a annoncé Serge Papin, ministre du Commerce. Il a promis une aide "simplifiée" avec la suppression des "critères d'attribution" pour que cette aide "défiscalisée et désocialisée" puissent être accordée aux salariés selon l'appréciation des besoins faite par l'entreprise. Non seulement d'être renforcée, cette aide est également élargie aux aides-soignants et aux aides à domicile considérés comme des grands rouleurs. Par ailleurs, l'aide aux grands rouleurs doit passer de 50 à 100 euros. Il n'est en revanche toujours pas question pour le gouvernement de baisser le fiscalité sur le carburant, car cela couterait "très cher" aux finances publiques a déclaré Sébastien Lecornu.

Ces annonces sont bienvenues pour les rouleurs concernés, mais une autre mesure opérée par TotalEnergies va faire plaisir à tous les Français ce week-end. Comme pour les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, le géant pétrolier a décidé de poursuivre son opération "prix unique" pour le week-end de la Pentecôte, du 23 au 25 mai. Pendant trois jour, toutes les stations Total proposeront exceptionnellement le "prix de l’essence à 1,99 euro le litre" et le "diesel à 2,09 euros le litre".

Si le prix bloqué du Sans-Plomb 95-E10 reste le même que celui pratiqué chez Total depuis le début du conflit au Moyen-Orient, celui du gasoil profite durant ces ponts d'une baisse de 16 centimes puisque le litre est vendu à 2.25 euros dans toutes les stations du groupe depuis le 7 avril. Les propriétaires de véhicules diesel pourront donc bénéficier pour la quatrième fois du mois d’un prix temporairement rabaissé à 2.09 euros.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement, qui devait se terminer fin avril, serait prolongé jusqu'a la fin du mois de mai.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Le jeudi 21 mai, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie a refait un point sur l'évolution des prix des carburants. Elle a noté une légère baisse et une stabilisation sur le gasoil "autour de 2,15 euros, 2,16 euros le litre", après un pic 2,40 euros le litre atteint début avril. "On observe en revanche une légère augmentation sur l’essence", a-t-elle ajouté confirmant les tendances observées à la pompe.

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