Prix du carburant : où sont les stations les moins chères aujourd'hui et autour de chez vous ?
Quels sont les prix actuels dans les stations-service ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.
Le gouvernement va-t-il annoncer de nouvelles mesures pour endiguer la hausse des prix du carburant ? Un décret de plafonnement des marges a été préparé en cas de baisse des cours sans impact à la pompe, mais le ministre de l’Economie, Roland Lescure, espère ne pas avoir à l’utiliser.
Les prix ne baissent pas en ce début du mois de mai. Une nouvelle réunion avec les distributeurs a eu lieu le lundi 4 mai, sans que n'en sortent de nouvelles annonces. Depuis, le Premier ministre Sébastien Lecornu a laissé entendre que de nouveaux dispositifs pourraient être annoncés. Il a surtout assuré mardi 12 mai que les recettes fiscales de l'Etat étaient en baisse par rapport à ces dernières semaines. "Sur les 10 premiers jours du mois de mai, les recettes liées au carburant reculent d'environ 300 millions d'euros, sous l'effet d'une forte baisse de la consommation (-30%)". Visiblement, les Français ont tranché et moins roulé ces derniers jours pour limiter l'effet des prix du carburant sur leur budget.
Quel plafonnement chez TotalEnergies ?
Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a ensuite précisé que ce plafonnement, qui devait se terminer fin avril, serait prolongé jusqu'a la fin du mois de mai.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
16:58 - La consommation de carburant en chute libre au mois de mai
Les Français délaissent les stations-services depuis le début du mois de mai. Sur X, le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit ce mardi que les recettes fiscales de l’Etat liées au carburant sur les dix premiers jours du mois "reculent d’environ 300 millions d’euros, sous l’effet d’une forte baisse de la consommation (-30 %)." Après un surplus de recettes de 190 millions d'euros enregistré en mars et en avril, les deux premiers mois consécutifs au déclenchement de la guerre en Iran et de l'envolée du prix du pétrole, cette brutale baisse de la consommation des automobilistes français fait repasser les recettes de l'Etat "sous leur niveau de l’an dernier : - 105 millions d’euros", précise le chef du gouvernement.
14:09 - Où trouver le litre de gasoil le moins cher dans Paris ?
Si vous cherchez à remplir le réservoir de votre véhicule à Paris ce mardi 12 mai, voici, grâce à l'aide du site prix-carburants.gouv.fr, les cinq stations-services qui proposent les tarifs de gasoil les plus bas de la capitale. Les stations n'ayant pas fourni de prix actualisé depuis le 9 mai 2026 ont été écartées de ce classement.
1. TotalEnergies Relais Vincent Auriol, 181 boulevard Vincent Auriol, Paris (75013) : 2,114 €/L (Dernière mise à jour des prix le 12/05 à 14h50)
2. Esso Frères Voisins, 19 boulevard des Frères Voisins, Paris (75015) : 2,127 €/L (Dernière mise à jour des prix le 12/05 à 06h31)
3. Esso Louis Blanc, 2/6 rue Louis Blanc, Paris (75010) : 2,159 €/L (Dernière mise à jour des prix le 12/05 à 11h17)
4. Esso Lyon Rapée, 36 quai de la Rapée, Paris (75012) : 2,177 €/L (Dernière mise à jour des prix le 12/05 à 06h31)
5. Esso Parking Jeanne d'Arc, 85 rue Jeanne d'Arc, Paris (75013) : 2,189 €/L (Dernière mise à jour des prix le 12/05 à 11h38)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.
12:14 - Légère baisse des prix à la pompe ce mardi 12 mai
Alors que les prix des carburants continuent d'affoler les compteurs depuis le déclenchement de la guerre en Iran, les données fournies par Roole Data permettent de constater une très légère baisse ce mardi 12 mai. Après plusieurs jours de stagnation, les tarifs du litre de gasoil et de sans-plomb 95-E10 s'établissent en moyenne en France à 2.18 et 2.03 euros, ce qui constitue respectivement une baisse de 1 centime et de 0.6 centime par rapport à la veille. Pas de quoi toutefois provoquer l'hystérie des automobilistes qui subissent depuis bientôt deux mois et demi l'envolée des prix à la pompe.