Prix du carburant : quelle augmentation pour Pâques ? La carte des prix de l'essence chez vous

Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant durant tout le long week-end de Pâques ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.

Vous cherchez les meilleurs prix du carburant pour faire le plein d'essence ou de gazole à l'occasion du grand week-end de Pâques ? Comparer les prix peut être une très bonne idée alors que les prix à la pompe ont flambé depuis le début de la guerre en Iran. La hausse a été brutale au point que le litre de gasoil s'affiche en moyenne à près de 2.20 euros, un seuil jamais atteint depuis que le gouvernement a instauré un suivi régulier des tarifs en 1985.

Le litre de Sans Plomb 95-E10, le carburant le plus utilisé en France, frôle lui les 2 euros. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le litre de gasoil a bondi de près de 50 centimes ! Le SP 95-E10 a quant à lui augmenté d'un petit peu plus de 25 centimes. De quoi inquiéter les automobilistes, notamment les gros rouleurs, parmi lesquels certains doivent puiser dans leurs économies pour faire le plein.

Au-delà de l'explosion des prix, un autre problème guette le pays : la pénurie de carburant. Si le gouvernement se veut rassurant, de plus en plus de stations-services font face à des ruptures de stock temporaires, souvent de quelques heures. Le 3 avril, environ 900 stations sur les 9000 stations-service françaises étaient en rupture de stock sur au moins un carburant, soit 10%. Le ministre de l'Economie Roland Lescure a même annoncé 12% des stations en pénurie sur au moins un carburant vendredi 3 avril au soir. Le groupe TotalEnergies est particulièrement concerné, lui qui du fait du plafonnement de ses prix connaît des affluences extraordinaires.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 e euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.09 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2.50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.