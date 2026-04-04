Prix du carburant : quelle augmentation pour Pâques ? La carte des prix de l'essence chez vous
Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant durant tout le long week-end de Pâques ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.
Vous cherchez les meilleurs prix du carburant pour faire le plein d'essence ou de gazole à l'occasion du grand week-end de Pâques ? Comparer les prix peut être une très bonne idée alors que les prix à la pompe ont flambé depuis le début de la guerre en Iran. La hausse a été brutale au point que le litre de gasoil s'affiche en moyenne à près de 2.20 euros, un seuil jamais atteint depuis que le gouvernement a instauré un suivi régulier des tarifs en 1985.
Le litre de Sans Plomb 95-E10, le carburant le plus utilisé en France, frôle lui les 2 euros. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le litre de gasoil a bondi de près de 50 centimes ! Le SP 95-E10 a quant à lui augmenté d'un petit peu plus de 25 centimes. De quoi inquiéter les automobilistes, notamment les gros rouleurs, parmi lesquels certains doivent puiser dans leurs économies pour faire le plein.
Au-delà de l'explosion des prix, un autre problème guette le pays : la pénurie de carburant. Si le gouvernement se veut rassurant, de plus en plus de stations-services font face à des ruptures de stock temporaires, souvent de quelques heures. Le 3 avril, environ 900 stations sur les 9000 stations-service françaises étaient en rupture de stock sur au moins un carburant, soit 10%. Le ministre de l'Economie Roland Lescure a même annoncé 12% des stations en pénurie sur au moins un carburant vendredi 3 avril au soir. Le groupe TotalEnergies est particulièrement concerné, lui qui du fait du plafonnement de ses prix connaît des affluences extraordinaires.
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 e euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.09 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2.50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
18:05 - 2,80 euros le litre de gazole, voici la station la plus chère de Paris !
Les prix y ont été actualisés le 2 avril selon prix-carburant.gouv.fr et le litre de gazole y est affiché à 2,80 euros le litre. Cette station essence est la station Avia située 15 avenue Duquesne dans le 17e arrondissement de Paris. Soit un plein d'essence à 140 euros pour une voiture normale avec un réservoir de 50 litres !
16:10 - Quels prix plafonnés chez Total jusqu'au 7 avril ? Voici les tarifs officiels
Total Energies confirme les prix plafonnés sur le carburant jusqu'au 7 avril et a donné les tarifs appliqués. "le plafonnement du prix de l’essence à 1,99 €/l , le plafonnement du prix du diesel à 2,09 €/l", confirme le groupe, qui précise que "ces mesures s’appliquent jusqu’au mardi 7 avril dans les 3 300 stations TotalEnergies du territoire métropolitain."
14:33 - Les prix toujours plafonnés chez Total, jusqu'au 7 avril
Le groupe Total Energies a confirmé poursuivre le plafonnement des prix du carburant dans ses stations-service : "Prix des carburants : TotalEnergies prolonge jusqu’au 7 avril ses mesures de plafonnement dans ses stations-service en France", a confirmé le groupe pétrolier.
14:09 - De nouvelles aides pour les carburants annoncées en début de semaine prochaine ?
En déplacement à Bordeaux jeudi 2 avril, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué qu'il était favorable à de nouvelles aides pour les Français "qui ne peuvent faire autrement que de rouler". Le chef du gouvernement a précisé, lors d'une conférence de presse, que des propositions lui seront faites par les ministres "en début de semaine prochaine" pour lutter contre l'envol des prix du carburant. "Je suis favorable à ce qu'il y ait des aides ciblées. Donc, des ministres ont reçu un certain nombre de commandes pour me faire de nouvelles propositions en début de semaine prochaine, a-t-il affirmé. On n'abandonnera personne, mais on dépensera pas de l'argent qu'on n'a pas." Peu de temps avant les propos de Sébastien Lecornu, l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) avait annoncé dans un communiqué mettre fin à ses opérations escargot à travers le pays après avoir obtenu de nouvelles promesses du gouvernement.
03/04/26 - 14:56 - Les recettes sur la vente du carburant ont explosé en mars 2026
L'explosion des tarifs du carburant causé par la guerre en Iran (+ 50 centimes sur le litre de gasoil et + 26 centimes sur celui de SansPlomb 95-E10) ont eu pour conséquences de booster les recettes de l'Etat dont une partie est redistribuée aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Les premiers chiffres officiels rendus par le ministère de l'Economie font état d'une hausse d’environ 270 millions d’euros des recettes liées aux carburants par rapport au mois de mars 2025, dont 120 millions d’euros pour la TVA et 150 millions d’euros pour les accises - les impôts indirects perçus sur le commerce du pétrole et ses dérivés -, concentrées au début du mois de mars. Le communiqué de Bercy précise qu'une baisse importante des recettes est constatée sur la fin du mois, du fait de la baisse de la consommation à hauteur de -22% sur les dix derniers jours de mars.
03/04/26 - 11:47 - "Il n'y aura quasi pas de livraisons de carburants pendant trois jours"
Alors que 16% des stations-services ont connu des ruptures de carburant temporaires ce jeudi, la situation risque bien de s'aggraver dans les prochains jours. La faute au week-end de Pâques, prolongé par le lundi férié, qui va avoir des conséquences sur l'acheminement des carburants. "Il n'y aura quasi pas de livraisons de carburants pendant trois jours, donc dans certains coins ça va poser des problèmes", a alerté Francis Pousse, le président national de la branche Distributeurs carburants et énergies nouvelles du syndicat Mobilians, lors d'une l'émission sur ICI. Les stations-services du groupe TotalEnergies, dont les prix sont souvent les plus avantageux du fait du plafonnement des tarifs, devraient être les plus touchées par cette pénurie. "Les niveaux de vente dans ces stations sont plus élevés et elles sont donc plus sensibles aux stocks", confirme Francis Pousse.
03/04/26 - 09:04 - 14% des stations-services en rupture de carburant avant le week-end de Pâques
La situation reste très tendue dans les stations-services ce vendredi matin, ce qui ne manque pas d'inquiéter les automobilistes avant un long week-end de trois jours. Selon un reportage de BFM TV, 14% des stations-services seraient touchées par une pénurie de carburant, comme c'est le cas à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où la station TotalEnergies est à sec en gasoil et en Sans-Plomb 98, ne vendant plus que du Sans Plomb 95-E10. Les difficultés pourraient grandir dans les prochains jours avec le lundi de Pâques férié, journée durant laquelle les approvisionnements en carburant devraient être moins importants.
02/04/26 - 12:31 - Les Français vont-ils manquer d'essence lors du week-end de Pâques ?
Environ 1 200 stations-services du pays ont connu une rupture de stock de carburant mercredi 1er avril, ce qui correspond à environ 10% des points de vente répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal. Les stations TotalEnergies, particulièrement recherchées du fait de tarifs souvent moins élevés, conséquence du plafonnement des prix fixé par le groupe pétrolier, sont de loin les plus touchées par ces pénuries souvent de courte durée. Mais alors que de nombreux Français ont prévu de prendre la route à l'occasion du week-end de Pâques, cette situation pourrait bien se détériorer dès cette fin de semaine avec une affluence plus importante des automobilistes à la pompe.