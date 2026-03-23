Prix du carburant : quels prix de l'essence ce lundi ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Les prix du carburant ont fortement augmenté depuis le début de la guerre en Iran. Comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.

La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'ou ? Deux semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant.

Dernières mises à jour

10:28 - Quels sont les meilleurs tarifs à Bordeaux et en Gironde pour le gasoil ce lundi 23 mars ? Il est encore très difficile, voire impossible, de trouver le litre de gasoil sous les 2 euros dans le département de la Gironde (33) en ce début de semaine. Notre relevé de ce lundi 23 mars, effectué via prix-carburants.gouv.fr, vous dévoile les cinq stations les plus compétitives du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. TotalEnergies Listrac-Médoc, avenue de Soulac, Listrac-Médoc (33480) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 18h05)

2. Super U Podensac, RN 113, Podensac (33720) : 2,029 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 08h39)

3. Intermarché Cadaujac, 450 avenue du Général de Gaulle, Cadaujac (33140) : 2,039 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 09h43)

4. Intermarché Le Porge, 33 avenue de Bordeaux, Le Porge (33680) : 2,039 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 07h42)

5. Laulan Frédéric, La Tour RN 113, Cérons (33720) : 2,050 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 12h29) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

09:40 - Prix du Sans-Plomb 95-E10 à Paris : où trouver le litre le moins cher ? Comme pour le gasoil, les tarifs du Sans-Plomb 95-E10 varient très peu à Paris, ville où les stations-services TotalEnergies - qui pratiquent un plafonnement des prix - sont en nombre. Notre relevé de ce lundi 23 mars, réalisé avec l'aide du site prix-carburants.gouv.fr, vous présente les cinq stations proposant les prix les plus bas. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Paris Fort de Vaux, 2/10 boulevard Fort de Vaux, Paris (75017) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 21/03 à 08h04)

2. TotalEnergies Relais des Invalides, 37 rue Fabert, Paris (75007) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00)

3. TotalEnergies Relais Champs-Élysées, face 55 avenue Georges V, Paris (75008) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/03 à 21h00)

4. TotalEnergies Relais de Malesherbes, face 35 boulevard Malesherbes, Paris (75008) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00)

5. TotalEnergies Relais de Bercy, 238 rue de Charenton, Paris (75012) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

09:15 - Quel est le prix du litre de gasoil à Paris ce lundi 23 mars ? Notre avons effectué ce lundi 23 mars un relevé des stations-services parisiennes pour recenser, grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr, celles qui affichent les tarifs du litre de gasoil les plus avantageux. Il existe très peu de variations entre les points de vente dans la capitale où les grandes enseignes nationales prédominent. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 20 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. TotalEnergies Relais des Invalides, 37 rue Fabert, Paris (75007) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00)

2. TotalEnergies Relais Champs-Élysées, face 55 avenue Georges V, Paris (75008) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 22/03 à 21h00)

3. TotalEnergies Relais de Malesherbes, face 35 boulevard Malesherbes, Paris (75008) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00)

4. TotalEnergies Relais de Bercy, 238 rue de Charenton, Paris (75012) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 06h00)

5. TotalEnergies Relais du Bel Air, 55 boulevard de Picpus, Paris (75012) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 23/03 à 00h01) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

21/03/26 - 09:20 - Combien de kilomètres peut-on encore parcourir quand le voyant d'essence devient orange ? En cette période de flambée des prix des carburants, il n'est pas inutile de rappeler quelle est la règle du nombre de kilomètres restant quand la jaune d'essence s'allume sur votre tableau de bord. Et de rappeler par la même occasion qu'il n'est pas très bon de rouler sur la réserve. Lire l'article Combien de kilomètres peut-on encore parcourir quand le voyant d'essence devient orange ?

20/03/26 - 16:11 - A combien s'élèvent les taxes sur un litre d'essence vendu 2 euros ? L'association 40 millions d’automobilistes, très critique envers le gouvernement concernant la gestion de l'inflation des prix du carburant depuis le début de la guerre en Iran, a lancé jeudi 19 mars une "Opération transparence", en partenariat avec la Fédération nationale de l’automobile (FNA), pour dénoncer la taxation des carburants. Près de 2500 stations-service indépendantes sont invitées à mettre en avant une affiche détaillant "la décomposition du prix d’un litre de carburant afin de mieux informer les automobilistes" pour montrer que "les stations ne sont pas responsables de la hausse des prix". 40 millions d'automobilistes a tenu à décomposer les différents coûts pour un litre d'essence vendu à 2 euros : 70 centimes pour le produit (35%), 6 centimes pour le transport (3%) et 1,17 euro de taxes (59%). La station-service se gardant seulement 6,7 centimes de marge (3%).

20/03/26 - 15:04 - Prix du carburant à Bordeaux et en Gironde : les meilleurs tarifs pour le Sans-Plomb 95-E-10 Où trouver le litre de Sans-Plomb 95-E10 le moins cher si vous habitez à Bordeaux ou dans les autres villes de la Gironde ? Nous avons, grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr, effectué une sélection pour la journée du vendredi 20 mars. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Netto Andernos-les-Bains, 270 boulevard de la République, Andernos-les-Bains (33510) : 1,795 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 07h52)

2. Intermarché Andernos-les-Bains, 2 rue Bertin Lalande, Andernos-les-Bains (33510) : 1,832 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 07h10)

3. Carrefour Contact Noaillan, D8 le bourg est, Noaillan (33730) : 1,832 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 09h18)

4. Super U Bazas, D3, Bazas (33430) : 1,839 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 11h13)

5. Intermarché Bazas, 12 avenue de Verdun, Bazas (33430) : 1,839 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h50) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

20/03/26 - 14:39 - Bordeaux et la Gironde : où trouver le litre de gasoil le moins cher ce vendredi 20 mars ? En Gironde (33), les automobilistes ont un large choix de stations-services pour faire jouer la concurrence et trouver le gasoil le moins cher. Notre relevé de ce vendredi 20 mars, effectué via prix-carburants.gouv.fr, identifie les cinq stations les plus compétitives du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Netto Andernos-les-Bains, 270 boulevard de la République, Andernos-les-Bains (33510) : 1,978 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 07h52)

2. Leclerc Bègles, 4 rue Maurice Martin, Bègles (33130) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h00)

3. TotalEnergies Listrac-Médoc, avenue de Soulac, Listrac-Médoc (33480) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h16)

4. Station U Lacanau, avenue de Bordeaux, Lacanau (33680) : 1,991 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 07h46)

5. Intermarché Andernos-les-Bains, 2 rue Bertin Lalande, Andernos-les-Bains (33510) : 1,995 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 07h10) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.