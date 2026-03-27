Prix du carburant : quels sont les prix de l'essence ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant cette semaine ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Pas de baisse de prix de l'essence en vue donc. La promesse début mars de certains distributeurs n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait. Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'où vont-ils grimper ? Trois semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant. Le 24 mars, le ministre de l'Economie Roland Lescure a évoqué un "choc pétrolier" consécutifs à la guerre en Iran et aux tensions au Moyen-Orient. Bercy reconnait par exemple que "20% de notre consommation de gazole proviennent de la région." Le ministre a ajouté "Si, à ce stade, aucun de ces carburants ne nous fait défaut - 97% des stations-service sont en situation normale d'approvisionnement - ces dépendances existent".

Dernières mises à jour

12:12 - Quels tarifs pour le litre de Sans-Plomb 95-E10 dans le Nord et à Lille ce vendredi 27 mars ? Certaines stations-services du département du Nord (59) proposent des prix plus avantageux que d'autres, et en cette période de flambée des tarifs toute économie est bonne à prendre. Notre relevé de ce vendredi 27 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq points de vente proposant les tarifs de Sans-Plomb 95-E10 les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 24 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Carrefour Market Avesnes-les-Aubert, 79b rue Sadi Carnot, Avesnes-les-Aubert (59129) : 1,842 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 15h53)

2. Leclerc Orchies, rue Claude Jean, Orchies (59310) : 1,879 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 08h16)

3. Intermarché Bourbourg, 3 rue Jean Varlet, Bourbourg (59630) : 1,882 €/L (Dernière mise à jour des prix le 25/03 à 17h05)

4. Intermarché Jeumont, 940 rue du Maréchal Leclerc, Jeumont (59460) : 1,889 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 10h14)

5. Intermarché Lambersart, 9 rue Gustave Eiffel, Lambersart (59130) : 1,899 €/L (Dernière mise à jour des prix le 25/03 à 09h39) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

11:35 - Le prix du litre de gasoil ce vendredi 27 mars à Lille et dans le Nord Dans le Nord (59), notre relevé de ce vendredi 27 mars, réalisé à l'aide des chiffres fournis par le site prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations-services proposant les tarifs de gasoil les plus bas du département. Les points de vente n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 24 mars 2026 ont été écartés de ce classement. 1. Super U La Madeleine, 10 rue Bernard Ruyant, La Madeleine (59110) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 25/03 à 08h58)

2. TotalEnergies Relais Esquermes, 112 rue de la Bassée, Lille (59000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

3. TotalEnergies Relais Lille Dorez, 365 boulevard Victor Hugo, Lille (59000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

4. TotalEnergies Relais Lille Turenne, 2 rue de Turenne, Lille (59000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

5. TotalEnergies Relais d'Hellemmes, 17-25 rue Roger Salengro, Lille (59000) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

10:08 - Où trouver le litre de Sans-Plomb 95-E10 le moins cher à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône ? Si vous cherchez à faire le plein dans le département des Bouches-du-Rhône (13), il est important de comparer les tarifs des différentes stations-services car notre relevé de ce vendredi 27 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, permet de constater des écarts de plusieurs centimes sur le litre de Sans-Plomb 95-E10. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 24 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Carburant Loti Venelles, 2 avenue Maurice Plantier, Venelles (13770) : 1,885 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 08h56)

2. Intermarché Venelles, 32 avenue des Logissons, Venelles (13770) : 1,891 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 08h30)

3. Leclerc Vitrolles, rue Bel Air, Vitrolles (13127) : 1,898 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 08h39)

4. Leclerc Marignane, chemin Saint-Pierre, Marignane (13700) : 1,898 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 08h30)

5. TotalEnergies Relais Arles Libération, 12 avenue de la Libération, Arles (13200) : 1,901 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 20h20) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

09:40 - Gasoil dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille : où trouver les meilleurs prix ? Alors que le conflit au Moyen-Orient a démarré depuis presque un mois, provoquant une forte hausse des prix du carburant du fait du blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, nous avons recensé grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr les cinq stations-services qui proposent les tarifs de gasoil les plus bas du département des Bouches-du-Rhône (13) ce vendredi 27 mars. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 24 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. TotalEnergies Relais Plombières, 83 boulevard de Plombières, Marseille (13003) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

2. TotalEnergies Relais du Jarret, 70 boulevard Françoise Duparc, Marseille (13004) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

3. TotalEnergies Relais Facultés, 34 boulevard Jean Moulin, Marseille (13005) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

4. TotalEnergies Relais La Rocade, 103 boulevard Sakakini, Marseille (13005) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01)

5. TotalEnergies Relais Parc Barry, angle boulevard Chavé et Sakakini, Marseille (13005) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 27/03 à 00h01) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

26/03/26 - 17:14 - Le gouvernement autorise la vente de carburant "non conforme" La poursuite du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran commence à faire craindre une pénurie de carburant, déjà constaté dans certains pays. Dans ce contexte, le gouvernement français a pris la décision, publiée au Journal officiel du 26 mars 2026, d'autoriser la commercialisation à titre temporaire d’un gasoil qui ne respecte pas totalement les normes habituelles. Il s'agit en fait d'un gasoil moins résistant au froid qui peut, si les températures sont en dessous de 0, voir apparaître des cristaux de paraffine pouvant obstruer les filtres et empêcher les moteurs de voiture de bien fonctionner. Le gouvernement demande aux distributeurs d’informer les clients des potentiels risques en cas d'utilisation de ce gasoil pas adapté aux températures négatives.

26/03/26 - 11:38 - Des baisses de prix du carburant ciblées dans les prochains jours ? Invité sur RTL ce jeudi 26 mars, Roland Lescure, le ministre de l’Économie, a annoncé que des mesures ciblées sur le prix du carburant seraient annoncées "dans les tout prochains jours". Mais le ministre est resté assez vague sur les mesures exactes envisagées par Bercy, si ce n'est qu'elles devraient concerner les "gros rouleurs", comme les routiers, les pêcheurs voire certaines professions libérales comme les infirmières. "L’argent qu’on déverse sur tout le monde de manière indifférencié ça ne fonctionne pas, a expliqué le Roland Lescure. C’est une question de choix politique. Les euros dépensés aujourd’hui, on devra les retrouver demain. Soit on donne à tout le monde, soit on cible les personnes qui en ont vraiment besoin."

26/03/26 - 09:35 - Le litre de Sans-Plomb 95-E10 le moins cher est chez Leclerc ce jeudi dans le Rhône Dans le Rhône (69), notre relevé effectué ce jeudi 26 mars, réalisé grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr, recense les cinq stations proposant les tarifs de SP95-E10 les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 23 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Genay, rue Ampère, Genay (69730) : 1,894 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 07h24)

2. TotalEnergies Relais de l'Ozon, route de Corbas CD 148, Saint-Symphorien-d'Ozon (69360) : 1,904 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 00h01)

3. TotalEnergies Relais Saint-Priest Mi-Plaine, RN 6 route de Grenoble, Saint-Priest (69800) : 1,904 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 00h01)

4. TotalEnergies Relais Saint-Hubert, 91 route de Grenoble, Saint-Priest (69800) : 1,904 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 00h01)

5. TotalEnergies Relais Saint-Priest Mi-Plaine 2, 248 route de Grenoble, Saint-Priest (69800) : 1,905 €/L (Dernière mise à jour des prix le 26/03 à 00h01) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.