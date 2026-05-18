Prix du carburant : Total bloque de nouveau ses tarifs pour le week-end de la Pentecôte, quels prix à la pompe ?

Comment trouver les meilleurs prix de l'essence près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas près de chez vous.

Comme pour les ponts du 1er, 8 mai et de l’Ascension, TotalEnergies a décidé de poursuivre son opération "prix unique" durant le prochain week-end de la Pentecôte, du 23 au 25 mai. Le géant pétrolier a annoncé ce lundi qu’il proposerait exceptionnellement sur cette période le "prix de l’essence à 1,99 euro le litre" et le "diesel à 2,09 euros le litre sur l’ensemble de son réseau hexagonal."

Si le prix bloqué du Sans-Plomb 95-E10 reste le même que celui pratiqué chez Total depuis le début du conflit au Moyen-Orient, celui du gasoil profite durant ces ponts d'une baisse de 16 centimes puisque le litre est vendu à 2.25 euros dans toutes les stations du groupe depuis le 7 avril. Les propriétaires de véhicules diesel pourront donc bénéficier pour la quatrième fois du mois d’un prix temporairement rabaissé à 2.09 euros.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement, qui devait se terminer fin avril, serait prolongé jusqu'a la fin du mois de mai.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

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